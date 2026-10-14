Cầu Thia sẵn sàng tổ chức Hội thi “Bắt cá ruộng”, tạo điểm nhấn du lịch Mường Lò

Theo kế hoạch, hội thi có sự tham gia của 5 đội đến từ các tổ dân phố Phúc Sơn, Bản Hán và Bản Ngoa. Hiện địa phương đang rà soát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức, bảo đảm hội thi diễn ra an toàn, sôi nổi.

Lấy cảm hứng từ đời sống sản xuất nông nghiệp truyền thống, hội thi tái hiện hình ảnh người dân xuống ruộng bắt cá, thể hiện sự khéo léo, tinh thần phối hợp và nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của vùng Mường Lò.

Công tác chuẩn bị hội thi “Bắt cá ruộng” đang được phường Cầu Thia tích cực triển khai.

Những màn lội ruộng, tìm bắt cá hứa hẹn tạo không khí vui tươi, sôi nổi, mang đến trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu văn hóa bản địa, trải nghiệm không gian đồng ruộng và cảm nhận nhịp sống mộc mạc của cư dân vùng lúa nước.

Điểm nhấn của sự kiện còn là các gian hàng dự kiến trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, không gian sinh hoạt truyền thống và bếp Mường. Qua đó, góp phần quảng bá ẩm thực, sản vật địa phương, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng.

Với sự chuẩn bị chủ động, hội thi “Bắt cá ruộng” được kỳ vọng trở thành hoạt động trải nghiệm hấp dẫn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh Cầu Thia thân thiện, mến khách.