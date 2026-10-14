Tuổi trẻ TPHCM góp sức tri ân những người anh hùng của Tổ quốc

Ngày 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng﻿ (phường Hòa Hưng, TPHCM). Ảnh: Ngô Tùng

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Tại hoạt động trọng thể này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương và đưa tiễn anh linh các Anh hùng liệt sĩ từ nơi quy tập đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tham dự lễ dâng hương, viếng, truy điệu và di quách các hài cốt liệt sĩ. Cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuổi trẻ Việt Nam khắc ghi đời đời công ơn to lớn của các liệt sĩ, phấn đấu góp công dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong buổi lễ đặc biệt này, hàng trăm bạn trẻ là sinh viên, đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập tại TPHCM đã năng nổ tham gia công tác hậu cần, phục vụ việc an táng 731 hài cốt liệt sĩ﻿ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra an toàn, chu đáo, trọn vẹn.

Thế hệ trẻ xúc động được góp phần vào hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Video: Ngô Tùng

Theo từng đợt di quách hài cốt liệt sĩ ra xe để chuyển đến nơi an táng, thanh niên song hành hỗ trợ che nắng trong quá trình di chuyển, đảm bảo sự tôn nghiêm, thành kính.

Khi đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, thanh niên ứng trực tại đây cũng nhanh chóng hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình di chuyển hài cốt vào vị trí an táng.

Phạm Ngọc Bảo Uyên (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, sau những ngày tập luyện, chuẩn bị, hôm nay nữ sinh rất xúc động chứng kiến giây phút hài cốt các Anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ và được an táng. "Các chiến sĩ năm xưa đã chiến đấu, bảo vệ đất nước để chúng ta có ngày hôm nay. Em rất trân trọng công ơn của các cô, các dì, các bác, các chú", Bảo Uyên bộc bạch.

Tham gia công tác hậu cần của buổi lễ, Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM) bày tỏ niềm tự hào khi có ông từng là một người lính đóng góp công sức cho đất nước. Nữ sinh nói khi được trường cử tham gia, bạn rất tự hào khi được đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. "Thời tiết hôm nay rất nóng, hoạt động liên tục cũng mệt, dù vậy chúng em xác định mình cố gắng nhiều hơn", Ngọc Anh chia sẻ.

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM cầm cờ Tổ quốc và nhành hoa trắng tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Trong hành trình đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đông đảo các em học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên đã thành kính đứng dọc đường để bày tỏ lòng tri ân và thành kính tiễn biệt các bậc tiền bối cách mạng về nơi an nghỉ.

Các bạn trẻ thắp hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng