Đập trống của người Ma Coong sẽ được trình diễn tại Lễ hội Hang động 2027

Lễ hội Đập trống Ma Coong được tổ chức ngày 16 tháng Giêng hàng năm tại xã Thượng Trạch

Ngày 14.10, tin từ UBND xã Thượng Trạch cho biết, lãnh đạo UBND xã đã thống nhất chủ trương tái hiện Lễ hội Đập trống theo phiên bản phục vụ du lịch tại Lễ hội Hang Động năm 2027. Chương trình, kịch bản và phương án tổ chức đang được hoàn thiện, với sự tham gia của già làng, trưởng bản và người dân địa phương.

Trong đời sống người Ma Coong, lễ hội là dịp tạ ơn Giàng, cầu mong mùa màng tươi tốt, con người khỏe mạnh, bản làng bình yên. Việc chuẩn bị trống, lễ vật, thực hành nghi lễ và cùng nhau vui hội thể hiện sự gắn bó của cộng đồng, lưu giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Buổi trình diễn thử nghiệm dự kiến tổ chức ngày 26.11.2026 tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là bước đánh giá nội dung, kịch bản và điều kiện thực tế để điều chỉnh trước khi trình diễn tại Lễ hội Hang động năm 2027.

Sức hút của lễ hội nằm ở chiếc trống có mặt bịt da trâu, được giằng néo bằng dây mây và những nêm tre đặc trưng. Sau nghi lễ cúng Giàng, tiếng trống dồn dập hòa cùng tiếng chiêng, tiếng reo hò; thanh niên thay nhau đập cho đến khi mặt trống thủng. Với người Ma Coong, đó là cách gửi gắm mong ước xua đi điều không may, đón cuộc sống no ấm.

Tại lễ hội Đập trống đầu năm 2026, James Wilson - du khách Anh chia sẻ về trải nghiệm chứng kiến lễ hội: “Ban đầu tôi tò mò vì mọi người đều mong chiếc trống bị đập thủng. Khi được giải thích ý nghĩa, tôi càng thích thú. Tiếng trống, tiếng reo hò và cách bà con cùng tham gia khiến tôi cảm nhận được sự gắn bó của cả bản”.

Người dân làm trống phục vụ lễ hội

Đưa tiếng trống hội người Ma Coong đến với khách tham dự Lễ hội Hang động cũng đặt ra yêu cầu lựa chọn cách trình diễn phù hợp. Người dân cần trực tiếp tham gia, giới thiệu ý nghĩa của từng hoạt động để khách hiểu phong tục, thay vì chỉ xem một màn đánh trống náo nhiệt.

Ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch bày tỏ: Chúng tôi mong những giá trị văn hóa của lễ hội được nhiều người biết đến, để du khách muốn tìm hiểu và đến với Thượng Trạch. Bà con phải được tham gia, có thêm việc làm, thu nhập từ du lịch và tiếp tục gìn giữ phong tục của mình.

Địa phương đang chuẩn bị lực lượng tham gia, trang phục, dụng cụ và các điều kiện phục vụ trình diễn. Hướng đi được đặt ra là xây dựng hoạt động văn hóa có thể tổ chức thường xuyên, tạo thêm trải nghiệm và cơ hội sinh kế cho cộng đồng.