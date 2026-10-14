Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy thăm mô hình homestay ở phường Trung Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với người dân tại mô hình Homestay Loan Khang.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Homestay Loan Khang do bà Hoàng Thị Loan làm chủ, đi vào hoạt động từ tháng 02/2015. Hiện cơ sở có 3 nhà sàn cộng đồng, phục vụ trên 50 khách, tạo việc làm cho 8 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 250 triệu đồng/năm. Khách quốc tế chiếm khoảng 95% tổng lượng khách lưu trú tại đây.

Để tạo sức hút đối với du khách, Homestay Loan Khang tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa, sản xuất của người dân địa phương như đạp xe khám phá bản làng, trồng rau, cấy lúa, gặt lúa, múa xòe, múa sạp. Homestay Loan Khang hiện liên kết với hơn 27 công ty lữ hành, góp phần duy trì lượng khách ổn định từ khi đi vào hoạt động đến nay.

Điệu múa truyền thống của người Thái được biểu diễn tại Homestay Loan Khang.

Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tìm hiểu tình hình hoạt động, phương thức tổ chức dịch vụ và việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch cộng đồng. Mô hình Homestay Loan Khang cho thấy hướng phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm đời sống bản địa, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác tặng quà cho chủ Homestay Loan Khang.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí trong đoàn công tác tham gia các hoạt động cộng đồng tại tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm.

Đồng chí Dương Quốc Huy đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Trung Tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ làm du lịch cộng đồng phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm; đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Địa phương cần tăng cường kết nối, quảng bá các điểm đến, hỗ trợ người dân mở rộng liên kết với doanh nghiệp lữ hành, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, tạo sinh kế bền vững và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.