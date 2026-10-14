Giữ gìn di sản văn hóa qua Lễ hội Ooc Om Boc, đua ghe Ngo truyền thống

Lễ hội Ooc Om Boc – Đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, TP Cần Thơ nói riêng; thể hiện đời sống tinh thần phong phú, đoàn kết cộng đồng và nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu khai mạc hội nghị.

Thông qua lễ hội, TP Cần Thơ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa và du lịch của thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ lễ hội Ooc Om Boc năm 2026, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh được xác định là hoạt động trọng tâm, tổ chức với quy mô cấp thành phố mở rộng, có sự tham gia của các đội ghe Ngo nam và nữ đại diện cho các chùa Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Các đại biểu theo dõi phóng sự về Lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo năm 2025.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11/2026, tại khán đài đường đua ghe Ngo trên sông Maspéro, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Các đội tham dự sẽ tranh tài trong không khí sôi nổi, đoàn kết, thượng võ, góp phần tạo nên điểm nhấn đặc sắc của mùa lễ hội năm nay.

Với quy mô mở rộng, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao truyền thống mà còn là dịp để các đội ghe, vận động viên và đồng bào Khmer giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, giữ gìn di sản văn hóa và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh về Lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo năm 2025.

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh hướng đến mục tiêu tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong nhân dân. Công tác tổ chức, thi đấu được chú trọng bảo đảm tính công bằng, trung thực, khách quan, đề cao tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hữu nghị.

Thông qua lễ hội, TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao giữa các địa phương; đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố năng động, giàu bản sắc, thân thiện đến người dân và du khách.