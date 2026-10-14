Tuần phim Italia 2026 tại Hà Nội giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đương đại

Chương trình do Đại sứ quán Italia tại Việt Nam phối hợp với Liên hoan Phim châu Á tại Rome tổ chức, tiếp nối hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Sáu bộ phim được lựa chọn trình chiếu gồm La Grazia (Ân xá), Il Maestro (Bậc thầy quần vợt), Primavera (Mùa xuân), Gioia Mia (Người yêu dấu), Le Città di Pianura (Ly cuối) và Diamanti (Những viên kim cương).

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 diễn ra từ 27/10 đến 1/11. Ảnh: Italia Film Week in Vietnam

Theo ban tổ chức, các tác phẩm đến từ những đạo diễn có hành trình sáng tạo đa dạng, từ những gương mặt trẻ đến các nhà làm phim giàu kinh nghiệm, trong đó có người xuất thân từ nghệ thuật trình diễn, opera và diễn xuất.

Sự khác biệt về phong cách và nền tảng nghệ thuật góp phần tạo nên những góc nhìn đa chiều về xã hội, con người Italia và những vấn đề của đời sống đương đại.

Thông qua các câu chuyện điện ảnh, chương trình gợi mở nhiều suy tư về những giá trị định hình con người trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, đồng thời tạo cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận những sắc thái mới của điện ảnh Italia.

Các suất chiếu bắt đầu lúc 19h30 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Vé được phát miễn phí tại Casa Italia, số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, từ ngày 20/10. Mỗi khán giả được đăng ký tối đa 2 vé cho mỗi bộ phim và cần có mặt tại rạp trước 19h15 để ổn định chỗ ngồi.

Thông tin chi tiết về lịch chiếu, các tác phẩm và việc phát vé được cập nhật trên trang Facebook chính thức của Ban tổ chức Tuần phim Italia tại Việt Nam.