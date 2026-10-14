Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha dẫn đầu danh sách thành phố thân thiện nhất châu Âu

Kết quả bình chọn cho thấy sự hiếu khách và cởi mở của người dân là yếu tố quan trọng tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

Người dân hưởng ứng Ngày không xe hơi tại Oeiras, gần Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Porto đạt 98,33 điểm trên thang 100, tiếp theo là Lisbon với 97,60 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Amsterdam (Hà Lan) với 97,50 điểm, Stockholm (Thụy Điển) 96,67 điểm và Valletta (Malta) 95 điểm.

Nằm bên sông Douro ở miền Bắc Bồ Đào Nha, Porto nổi bật với những ngôi nhà nhiều màu sắc và khu phố cổ. Theo Condé Nast Traveller, thành phố thu hút du khách không chỉ bởi cảnh quan, kiến trúc mà còn bởi không khí gần gũi, chân thực và sự nhiệt tình của người dân.

Trong khi đó, Lisbon gây ấn tượng với những con phố nhỏ trên sườn đồi, âm nhạc Fado truyền thống và văn hóa quán cà phê sôi động. Tạp chí đánh giá cao bầu không khí trẻ trung, cởi mở, tạo điều kiện để du khách hòa mình vào đời sống địa phương.

Trong nhóm 5 thành phố dẫn đầu, Amsterdam được yêu thích nhờ nhịp sống thân thiện và văn hóa sinh hoạt ngoài trời; Stockholm lần đầu góp mặt trong danh sách nhờ sự lịch thiệp, sẵn lòng giúp đỡ của người dân; còn Valletta gây ấn tượng bởi truyền thống hiếu khách.

Danh sách nói trên thuộc Giải thưởng do độc giả bình chọn năm 2026 của Condé Nast Traveller, dựa trên khảo sát trực tuyến diễn ra từ ngày 1/4 đến 30/6. Điểm số phản ánh mức độ hài lòng trung bình của người tham gia bình chọn về sự thân thiện tại các điểm đến, không phải đánh giá toàn diện về chất lượng du lịch của từng thành phố.