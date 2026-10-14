Khởi động chiến dịch Du lịch 'Sống động từng trải nghiệm': Chuẩn hóa Bộ nhận diện thương hiệu 'Vibrant Ho Chi Minh City'.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) nhấn nút Khởi động Chương trình truyền thông, quảng bá du lịch với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 14/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố Chương trình truyền thông, quảng bá du lịch với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Sheraton, đánh dấu bước tăng tốc quan trọng của ngành du lịch Thành phố nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Đây là tiền đề vững chắc để ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu cả năm: đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và tổng thu 330.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, ngành du lịch Thành phố tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Trọng tâm của chương trình là việc chuẩn hóa Bộ nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City”. Bộ hướng dẫn này sẽ được các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác sử dụng thống nhất trong hoạt động quảng bá, từ hình ảnh, màu sắc đến thông điệp truyền thông. Song song đó, ngành du lịch tập trung phát triển 5 dòng sản phẩm chủ lực gồm: du lịch ẩm thực; du lịch y tế; du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái.

Điểm nhấn công nghệ của chương trình là nền tảng số discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass”. Nền tảng này cung cấp bản đồ tương tác, công cụ gợi ý lịch trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên thời gian, ngân sách và sở thích của du khách. Thẻ Vibrant Pass cho phép du khách quét mã QR tại điểm đến để tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và ưu đãi từ các doanh nghiệp tham gia.

Một hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng là Chương trình “Hành trình check-in Thành phố Hồ Chí Minh – 360 độ sống động”. Chương trình kết nối các nhóm điểm đến như di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, làng nghề và địa điểm ẩm thực. Người dân và du khách tham gia bằng cách quét mã QR tại điểm đến để ghi nhận trải nghiệm, tích lũy cột mốc và đổi ưu đãi.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cùng đại sứ truyền thông, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Các chuyến đi này nhằm giới thiệu sinh động về điểm đến, con người và dịch vụ du lịch của Thành phố đến công chúng.

Đặc biệt, năm 2026 ghi dấu ấn với sự ra đời của Giải thưởng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Vibrant Award. Giải thưởng dự kiến có 32 hạng mục thuộc 10 nhóm, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho ngành du lịch. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027.

Cùng với chương trình truyền thông, Sở Du lịch tiếp tục triển khai các hoạt động như Cuộc thi Sáng tạo Video clip “Thành phố Hồ Chí Minh – Chạm vị ẩm thực, Kể chuyện muôn phương”; Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Du lịch lần thứ 4 và Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm.

Các chương trình được triển khai với kỳ vọng sẽ tạo sự gắn kết giữa quảng bá và phát triển thị trường, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh./.