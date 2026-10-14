93 hài cốt liệt sĩ trở về Vị Xuyên - Hành trình tri ân giữa lòng biên cương

Chiều 14/10, tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đợt này, lực lượng tìm kiếm, quy tập tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ, gồm 18 hài cốt đơn và 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể. Các hài cốt được tìm thấy tại những hang đá, khe sâu, công sự, trận địa thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bình Thuận – những địa bàn gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đại biểu cùng các lực lượng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi tập kết tại nghĩa trang.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân thành kính dâng hương, tưởng niệm những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lời tri ân được cất lên giữa không gian lắng đọng, thay lời tiễn biệt những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường khốc liệt.

Những lá cờ đỏ đón các anh trở về

Khoảng 14h05, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ bắt đầu hành trình từ xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dọc tuyến đường đoàn đi qua, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đứng trang nghiêm, cầm cờ Tổ quốc chào đón.

Đoàn đưa tiễn hài cốt các Anh hùng liệt sĩ di chuyển qua chợ Phương Tiến, xã Thanh Thủy.

Tại khu vực ngã ba Thanh Thủy, thôn Phương Tiến và các tuyến đường qua địa bàn, những hàng người lặng lẽ dõi theo đoàn xe. Các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để hành trình tiễn đưa diễn ra trang trọng.

Từ xã Thanh Thủy, đoàn xe tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 2, qua Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1. Hình ảnh các em học sinh ngay ngắn bên đường, những cựu chiến binh xúc động đón đồng đội và người dân nâng cao lá cờ đỏ sao vàng đã tạo nên những khoảnh khắc giàu ý nghĩa về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ về đến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Với nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, sự trở về của những đồng đội đã hy sinh là giây phút đặc biệt xúc động. Những người lính năm xưa nay đón nhau trong niềm tưởng nhớ, để những người đã ngã xuống không còn đơn độc giữa núi rừng, mà trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân.

Đến khoảng 15h50, đoàn xe về tới Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tại đây, các lực lượng nghiêm trang đón nhận, đưa 93 hài cốt liệt sĩ về khu vực tập kết, chuẩn bị các bước tiếp theo theo kế hoạch.

Nhân dân xã Thanh Thủy chào đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua.

Đưa các anh về nơi an nghỉ cùng đồng đội

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Việc đưa thêm 93 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang không chỉ là hoạt động tri ân, tưởng niệm, mà còn thể hiện sự kiên trì trong công tác tìm kiếm, quy tập và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Trong số các hài cốt được tìm thấy, có những trường hợp đã xác định được danh tính, nhưng cũng còn những liệt sĩ chưa thể gọi tên. Dù thông tin về thân nhân và danh tính chưa đầy đủ, công lao của các anh vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ.

Nghi lễ tiễn đưa các liệt sĩ.

Hành trình tìm kiếm giữa địa hình hiểm trở, những hang đá, khe sâu và công sự trận địa còn in dấu chiến tranh đòi hỏi sự bền bỉ, cẩn trọng của lực lượng làm nhiệm vụ. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một cơ hội để đưa người đã khuất trở về với đồng đội, đồng thời mang lại hy vọng cho những gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân sau nhiều năm.

Lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên khép lại một chặng đường tìm kiếm, quy tập, nhưng cũng nhắc nhớ về trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính và chăm lo cho các gia đình liệt sĩ.

Giữa miền biên cương từng chứng kiến những năm tháng chiến đấu gian khổ, sự trở về của các anh là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Những lá cờ Tổ quốc được giương cao bên đường, những nén hương thành kính và những giọt nước mắt lặng lẽ đã thay lời tri ân gửi tới các liệt sĩ – những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.