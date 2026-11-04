Kết quả thi đấu chiều 4-11

Nhận định bóng đá RB Leipzig vs Man City, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City vừa thua 2 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Khi ra đấu trường Champions League, họ tự tin sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng nhờ được gặp đối thủ ngon ăn.