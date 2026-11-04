Siêu phẩm phút 90+2 giúp Real lội ngược dòng ở Champions League

Federico Valverde trở thành người hùng của Real Madrid với cú sút xa không thể cản phá ở phút 90+2, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại AEK Athens 3-2 trong trận đấu đầy kịch tính tại Champions League. Hai lần bị đối thủ dẫn trước, thầy trò Jose Mourinho vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời giữ vững vị trí trong nhóm đội vào thẳng vòng knock-out.

Bàn thắng quyết định của Valverde là điểm nhấn hoàn hảo cho màn rượt đuổi tỷ số tại Athens. Khi AEK tưởng như đã giữ được một điểm sau những nỗ lực phòng ngự kiên cường, tiền vệ người Uruguay tung cú sút từ khoảng cách 25 m, đưa bóng găm thẳng vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn Alberto Brignoli. Siêu phẩm ấy không chỉ định đoạt trận đấu mà còn một lần nữa cho thấy khả năng tạo khác biệt của Valverde trong những thời khắc Real Madrid cần nhất.

Chủ nhà chơi đầy quả cảm nhưng không thể tạo nên bất ngờ.

Trước đó, đội khách đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của AEK. Aboubakary Koita mở tỷ số bằng cú sút chân trái hiểm hóc ở góc gần, sau khi Mijat Gacinovic buộc Thibaut Courtois phải trổ tài. Real Madrid có bàn gỡ nhờ pha lập công của Vinicius Junior, trước khi Jude Bellingham đánh gót tinh tế từ đường chuyền của Marc Cucurella để đưa đội khách trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự khiến Real tiếp tục trả giá ở hiệp hai.

Stavros Pilios đưa AEK vượt lên 2-1 ở phút 75 sau đường chuyền ngược của Koita. Nhưng lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại chưa đầy ba phút. Denzel Dumfries kiến tạo thuận lợi để Kylian Mbappe đệm bóng cận thành, ghi bàn trong trận Champions League thứ 6 liên tiếp. Tiền đạo người Pháp sau đó còn có cơ hội lập cú đúp nhưng không thắng được Brignoli và xà ngang.

Real Madrid cuối cùng vẫn tìm được người định đoạt trận đấu. Chiến thắng tại Athens cho thấy bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất Champions League, nhưng cũng phơi bày những vấn đề phòng ngự mà Mourinho cần giải quyết. Với AEK, thất bại cay đắng càng thêm nặng nề khi Koita nhận thẻ đỏ muộn vì phản ứng với trọng tài.

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