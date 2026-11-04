Hình ảnh thi đấu chiều 4-11

Sau khi tiền đạo Jesús de Miguel của CLB Tenerife qua đời sáng 3.11, thủ môn Jesús Owono rơi vào trạng thái sốc nặng và suy sụp. Bị dư luận quy trách nhiệm và miệt thị là “kẻ sát nhân”, thủ thành của FC Andorra đã khóa tài khoản cá nhân và mong muốn được gặp trực tiếp gia đình nạn nhân để xin lỗi.