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Hình ảnh thi đấu chiều 4-11

Hình ảnh thi đấu lượt trận chiều 4-11 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
2 liên quanGốc
Bảng C: THPT Hoài Đức C 0-0 THPT Xuân Đỉnh

Bảng C: THPT Hoài Đức C 0-0 THPT Xuân Đỉnh

Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm 1-4 THPT Wellspring

Bảng Đ: THPT Trần Phú Hoàn Kiếm 1-4 THPT Wellspring

Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-3 THPT Minh Khai Kiều Phú

Bảng Z: THPT Tây Hồ 2-3 THPT Minh Khai Kiều Phú

Bảng S: THPT Thanh Oai B 1-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Bảng S: THPT Thanh Oai B 1-0 THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông 2-0 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

Bảng AA: THPT Quang Trung Hà Đông 2-0 THPT Ngôi sao HN Hoàng Mai

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 3-1 THPT Đồng Quan

Bảng G: THPT Phú Xuyên A 3-1 THPT Đồng Quan

Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa 3-0 THPT Trí Đức

Bảng G: THPT Lê Quý Đôn Đống Đa 3-0 THPT Trí Đức

Bảng F: THPT Nhân Chính 1-3 THPT Cầu Giấy

Bảng F: THPT Nhân Chính 1-3 THPT Cầu Giấy

Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 2-1 THPT Việt Đức

Bảng F: THPT Nguyễn Quốc Trinh 2-1 THPT Việt Đức

Bảng H: THPT Thượng Cát 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Bảng H: THPT Thượng Cát 0-1 THPT Lương Thế Vinh

Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai 5-0 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Bảng I: THPT Nguyễn Du Thanh Oai 5-0 THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng

Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Bảng J: THPT FPT 2-2 THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-3 THPT Trần Quốc Tuấn

Bảng H: THPT Marie Curie Mỹ Đình 0-3 THPT Trần Quốc Tuấn

Bảng I: THPT Phúc Thọ 4-1 THPT Phan Huy Chú Thạch Thất

Bảng I: THPT Phúc Thọ 4-1 THPT Phan Huy Chú Thạch Thất

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-thi-dau-chieu-4-11-post674529.antd