Kết nối dữ liệu, liên thông hệ thống

Từ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đến phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), dữ liệu đang từng bước trở thành nguồn thông tin quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành.

Giảm chi phí, bớt giấy tờ

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong quý III-2026, Đồng Nai tiếp tục vận hành trục liên thông để kết nối, chia sẻ các ứng dụng dùng chung. Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố đã tích hợp, đồng bộ 121 nhóm dữ liệu từ 16 sở, ngành và 5 đơn vị ngành dọc; đồng thời thiết lập gần 90 kênh kết nối tự động cùng hàng trăm biểu mẫu, công cụ hỗ trợ báo cáo và cập nhật dữ liệu số. Cùng với đó, 100% cơ quan Đảng, Nhà nước từ thành phố đến cấp xã đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm 100% hồ sơ hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đang xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu đã giúp thay thế thành phần hồ sơ bằng giấy đối với 442 TTHC. Thực hiện các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, thành phố đã ghi nhận những kết quả tích cực về số lượng hồ sơ được xử lý cũng như chi phí tiết kiệm cho xã hội.

Những kết quả nêu trên cho thấy dữ liệu đang được đưa vào quy trình giải quyết TTHC, thay vì chỉ được lưu trữ tại từng hệ thống riêng lẻ. Khi thông tin về dân cư, DN và các lĩnh vực chuyên ngành được kết nối, cán bộ có thể khai thác lại dữ liệu đã có để xử lý hồ sơ, giảm yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan tiếp tục chuẩn hóa quy trình xử lý trên môi trường số, nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống và kho dữ liệu đã được đầu tư.

Thông tin tại buổi giám sát chuyên đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công đầu tháng 9-2026, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang cho hay: Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng số hóa, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các cơ sở dữ liệu đang được làm sạch, xây dựng API (giao diện lập trình ứng dụng) và phân quyền khai thác cho 95/95 xã, phường. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu bước đầu hỗ trợ dự báo, tổng hợp thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước hình thành các dịch vụ số phục vụ người dân, DN.

Đảm bảo liên thông thông suốt

Bên cạnh kết nối nội bộ, thành phố duy trì hệ thống thông tin giải quyết TTHC đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 11-8 đến 10-9, hệ thống đã thực hiện gần 140 ngàn lượt tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy hiệu quả của việc tái sử dụng dữ liệu phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối, đồng bộ giữa các hệ thống. Khi xảy ra lỗi kết nối hoặc đồng bộ, việc tra cứu, theo dõi trạng thái hồ sơ, thanh toán trực tuyến và thống kê có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, cùng với mở rộng các cơ sở dữ liệu, yêu cầu đặt ra là bảo đảm các hệ thống trao đổi dữ liệu ổn định, thống nhất và an toàn.

Tại báo cáo cải cách hành chính quý III-2026, UBND thành phố chỉ ra hệ thống thông tin giải quyết TTHC của một số bộ, ngành vẫn chậm, mất kết nối; việc đồng bộ trạng thái hồ sơ, đính kèm kết quả hay thanh toán trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời điểm bị lỗi, ảnh hưởng đến tra cứu và thống kê.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom cho hay: Dù kết nối dữ liệu giúp giảm nhiều thao tác nhưng lỗi đồng bộ phát sinh vẫn ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ. Do đó, các vướng mắc kỹ thuật cần sớm được khắc phục.

Qua giám sát thực tế tại nhiều địa phương vừa qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cho rằng: Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố với hệ thống của một số bộ, ngành vẫn còn những điểm chưa đồng bộ, nhất là trong quá trình liên thông, trao đổi và cập nhật dữ liệu khiến cán bộ cơ sở phải nhập đi nhập lại thông tin nhiều lần. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống là yêu cầu cần thiết để bảo đảm thông tin được liên thông, thống nhất trong quá trình giải quyết TTHC.

Nhờ đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, từ ngày 15-7 đến 14-8, toàn thành phố đã ghi nhận gần 17 ngàn hồ sơ phát sinh được xử lý bằng dữ liệu thay thế; nâng tổng số hồ sơ từ ngày 15-12-2025 đến 14-8-2026 đạt hơn 368 ngàn hồ sơ. Kết quả này giúp tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng chi phí.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật và nâng cao hiệu quả liên thông dữ liệu, vừa qua, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo về triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu, hạ tầng và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường quán triệt chỉ đạo của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; chủ động theo dõi tiến độ kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Trọng tâm là triển khai hệ thống điều phối giải quyết TTHC vào quy trình tiếp nhận, xử lý, theo dõi và giám sát hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên rà soát, xác định khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản ánh, kiến nghị quốc gia và Tổng đài 1022, không để xảy ra tình trạng quá hạn.