Hà Nội hỗ trợ ổn định sinh kế cho tiểu thương chợ Kim Liên

Trong thời gian chợ Kim Liên tạm dừng hoạt động để thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị đầu tư xây dựng lại, UBND phường Kim Liên, thành phố Hà Nội đang phối hợp với các địa phương lân cận tìm địa điểm kinh doanh tạm cho tiểu thương.

Các biện pháp hỗ trợ vận chuyển, bảo quản hàng hóa, kết nối tiêu thụ cũng được triển khai nhằm giảm ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của những người trực tiếp kinh doanh tại chợ.

Theo báo cáo ngày 2/10/2026 của UBND phường Kim Liên gửi UBND thành phố Hà Nội, địa phương đã rà soát tình hình kinh doanh, lấy ý kiến tiểu thương và xây dựng phương án hỗ trợ sau khi thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về kiến nghị bố trí địa điểm kinh doanh tạm.

*Kết nối địa điểm kinh doanh, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa

Qua rà soát hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, chợ Kim Liên có 193 ki-ốt, trong đó 121 ki-ốt thực tế đang được sử dụng kinh doanh. Do một số hộ sử dụng nhiều quầy để bán hàng hoặc làm kho, số người trực tiếp kinh doanh tại chợ là 88 người; trong đó có 22 người có hộ khẩu trên địa bàn phường.

Một số trường hợp sử dụng từ 2 đến 13 quầy để kinh doanh kết hợp lưu trữ hàng hóa. Theo UBND phường Kim Liên, phần lớn trường hợp sử dụng nhiều quầy có tình trạng thuê lại, chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc nhờ người thân, tiểu thương khác quản lý, nên người đứng tên hợp đồng ban đầu không trực tiếp kinh doanh.

Hoạt động tại chợ được chia thành sáu nhóm ngành hàng, gồm hàng khô, gia vị, nông sản khô, gạo, đỗ, hương và vàng mã; dịch vụ may mặc, sửa chữa quần áo, sửa khóa; rau, củ, quả; quần áo, vải sợi, giày dép, túi xách; thực phẩm tươi sống; hàng ăn uống và thực phẩm chế biến. Qua kiểm tra, địa phương xác định một số hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm hoặc chưa phù hợp với điều kiện hoạt động tại chợ.

Để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ, từ ngày 4 đến 16/9, UBND phường phát phiếu lấy ý kiến, nguyện vọng và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tiểu thương. Nội dung tập trung vào nhu cầu tiếp tục kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp.

Kết quả tổng hợp theo quầy có hợp đồng cho thấy 176/176 quầy bày tỏ nguyện vọng trở lại chợ mới sau khi công trình hoàn thành; 158/176 quầy đề nghị được bố trí địa điểm kinh doanh tạm trong thời gian xây dựng.

Trong các phương án được đề xuất, khu vực sân chơi B20-B21-B22 Kim Liên và khu vực gốc cây đa Lương Định Của/ngõ 19 Đông Tác nhận được đề xuất của 112 quầy. Nhiều tiểu thương cũng mong muốn chuyển sang các chợ dân sinh lân cận như Thái Hà, Nam Đồng, Ngô Sĩ Liên, Khương Thượng, Trung Tự. Có 5 hộ cho biết có thể chủ động tìm địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, qua rà soát các khu đất được giao quản lý, sử dụng, UBND phường Kim Liên cho biết hiện chưa có địa điểm trên địa bàn phù hợp để hình thành chợ tạm, đáp ứng đồng thời yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Trước mắt, địa phương tập trung kết nối tiểu thương với các chợ lân cận. UBND phường đã làm việc với các phường Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đống Đa để tìm vị trí phù hợp. Theo phương án phối hợp bước đầu, chợ Láng có khả năng bố trí khoảng 100 quầy; chợ Ngã Tư Sở và chợ Khâm Thiên khoảng 30 quầy; chợ Thái Hà khoảng 5 quầy.

Như vậy, khả năng bố trí tại các chợ này khoảng 135 điểm kinh doanh. UBND phường đã gửi giấy mời tới tiểu thương để hướng dẫn đăng ký nhu cầu. Trên cơ sở đăng ký, địa phương sẽ kết nối với các phường liên quan để bố trí vị trí phù hợp, áp dụng mức giá thuê theo quy định và niêm yết.

Đến thời điểm báo cáo, 35/88 tiểu thương đã thuê được địa điểm kinh doanh mới. Đối với những người chưa tìm được mặt bằng, UBND phường giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng tiếp tục liên hệ, nắm bắt nhu cầu để hỗ trợ.

Bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết: "UBND phường Kim Liên đã chủ động làm việc và phối hợp với các phường Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa để phối hợp bố trí vị trí kinh doanh tạm trong thời gian xây dựng chợ mới."

Cùng với tìm mặt bằng, địa phương hỗ trợ miễn phí di chuyển hàng hóa, tài sản; bố trí kho lưu trữ tạm cho các hộ chưa tìm được nơi bảo quản; không truy thu phí dịch vụ và chi phí thuê mặt bằng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh tại chợ.

*Gắn hỗ trợ trước mắt với tiến độ xây dựng chợ mới

Để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của tiểu thương, UBND phường Kim Liên thiết lập đường dây nóng của Công an phường, Ban Quản lý dự án và lãnh đạo UBND phường. Việc duy trì liên hệ giúp địa phương cập nhật khó khăn phát sinh, nhất là với các trường hợp chưa có địa điểm kinh doanh thay thế.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ, tập trung vào tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường đã vận động hội viên mua một số mặt hàng tồn kho, hỗ trợ di chuyển tài sản khi có yêu cầu.

Địa phương đồng thời giới thiệu, vận động tiểu thương đưa sản phẩm lên fanpage "Cộng đồng Chợ số Kim Liên 24/7" do UBND phường quản lý. Đây là kênh tiêu thụ bổ sung trong thời gian hoạt động kinh doanh tại chợ bị gián đoạn.

Về lâu dài, UBND phường đang thúc đẩy thủ tục đầu tư xây dựng lại chợ Kim Liên. Dự án nằm trong Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển, quản lý chợ năm 2026 của thành phố và được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của phường giai đoạn 2026-2030.

Ngày 1/8/2026, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND. Ngày 18/9, UBND phường tiếp tục đề xuất thành phố hỗ trợ, bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công.

Đến ngày 1/10, UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn phường rà soát, đề xuất phương án bố trí vốn, tổng hợp và tham mưu đối với nội dung thuộc thẩm quyền. Hiện địa phương đang phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện phương án, báo cáo thành phố xem xét bố trí kinh phí.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được tập trung hoàn thành trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong quý III/2027. UBND phường cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn lập, thẩm định dự án, đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy.

Trong thời gian chờ chợ mới, hỗ trợ những tiểu thương chưa tìm được mặt bằng vẫn là nhiệm vụ trước mắt. Việc kết nối địa điểm kinh doanh, bảo quản hàng hóa và mở thêm kênh tiêu thụ đang được triển khai song song với chuẩn bị đầu tư, nhằm từng bước ổn định sinh kế cho tiểu thương.