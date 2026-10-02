Kỳ tích giải phóng mặt bằng trong hơn 1 tháng: Cao Bằng đón loạt dự án 'đòn bẩy'

Mở đường cho những dự án trọng điểm

Ngày 2/10, bức tranh công nghiệp của tỉnh Cao Bằng đón nhận bước tiến mới, khi UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chính thức khởi động Dự án dây chuyền cán thép, Khu liên hợp gang thép Cao Bằng và Cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.

Đây là những dự án mang tính "đòn bẩy", hứa hẹn tạo ra hàng ngàn việc làm, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách và thúc đẩy cơ cấu kinh tế địa phương.

Các đại biểu bấm nút khởi động các dự án - Ảnh: TG.

Tuy nhiên, để những dự án quy mô lớn này có thể thuận lợi cắm mốc khởi công, bài toán khó nhất là giải phóng mặt bằng đã được giải quyết một cách xuất sắc. Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng đồng thời tổ chức tổng kết chiến dịch cao điểm GPMB khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa (giai đoạn 1) tại phường Tân Giang với những kết quả vượt kỳ vọng.

Nhiều hội nghị được mở ra để lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân.

Khởi động từ ngày 24/8/2026, chiến dịch đặt mục tiêu ban đầu là làm sạch 21ha mặt bằng liên quan đến 443 hộ gia đình và 364 phần mộ. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, để đảm bảo tính đồng bộ, địa phương đã quyết định mở rộng thêm hai hạng mục tuyến đường kết nối khai trường với bãi thải và công trình xử lý nước thải, nâng tổng diện tích GPMB lên con số 23,1ha.

Những con số "biết nói" và bài học từ sự đồng thuận

Chỉ trong hơn một tháng (tính đến hết 30/9), một khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn tất: 100% hộ dân (443/443 hộ) đã được kiểm đếm, niêm yết và trình thẩm định; tỷ lệ phê duyệt đạt 99,3%; 92,8% số hộ đã nhận tiền bồi thường. Đáng chú ý, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt mức 98% (434/443 hộ), tương đương 98,8% tổng diện tích.

Để có được "kỳ tích" này trong một thời gian ngắn, không thể không nhắc đến sự vào cuộc quyết liệt, chủ trương bài bản và phương pháp triển khai khoa học của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt thuộc về chính quyền phường Tân Giang. Xác định GPMB luôn là "điểm nghẽn" nhạy cảm, lãnh đạo phường đã không chọn cách chỉ đạo trên giấy tờ, mà trực tiếp xắn tay áo, sâu sát cơ sở.

Lãnh đạo UBND phường Tân Giang trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận trong bàn giao mặt bằng - Ảnh: TG.

Xuyên suốt chiến dịch, hàng loạt các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã được lãnh đạo phường tổ chức ngay tại khu dân cư. Tại đây, mọi thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đều được lắng nghe thấu đáo và giải đáp kịp thời, cặn kẽ. Chính sự minh bạch, thấu tình đạt lý trong cách làm đã tháo gỡ được những "nút thắt" trong tư tưởng, biến sự e ngại ban đầu thành sự đồng thuận sâu sắc.

Lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc trong quá trình giải phóng mặt bằng. ﻿ Ảnh: TG.

Bên cạnh công tác tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu", hệ thống chính trị địa phương còn chứng minh sự đồng hành bằng những hành động thiết thực. Các lực lượng chức năng đã huy động hơn 700 lượt người cùng 365 chuyến xe để trực tiếp hỗ trợ bà con tháo dỡ, di dời tài sản, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.

Sinh kế của người dân là ưu tiên hàng đầu

Thành công của một chiến dịch GPMB không chỉ nằm ở những héc-ta đất được bàn giao, mà còn ở nụ cười và cuộc sống mới của người dân sau khi nhường đất cho dự án.

Công tác tái định cư, tạm cư đã được phường Tân Giang và các ban ngành triển khai đồng bộ. Ba đợt bốc thăm tái định cư với 227 lô đất đã được tổ chức công khai, minh bạch. Các thủ tục hành chính như giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được gấp rút đẩy nhanh. Đáng mừng hơn, 23 hộ đăng ký tạm cư đã được bố trí nơi ở ổn định, an toàn.

Những khu tái định cư nhanh chóng được xây dựng để bàn giao cho người dân - Ảnh: TG.

Nhân dịp này, nhằm tri ân và chia sẻ với người dân, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bà con sớm an cư lạc nghiệp. UBND tỉnh Cao Bằng và UBND phường Tân Giang cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và những hộ gia đình tiêu biểu.

Nhìn về chặng đường phía trước, phường Tân Giang cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Tổ công tác đặc biệt, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm các phần việc còn lại. Chăm lo đời sống, sinh kế bền vững cho người dân vùng dự án sẽ tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, khẳng định triết lý phát triển của địa phương: Đưa dự án về để làm giàu cho quê hương, và đảm bảo sự hài hòa tuyệt đối giữa yêu cầu phát triển kinh tế và quyền lợi chính đáng của nhân dân.