Hải Phòng đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nhà, đất công

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính Hải Phòng thông tin, thời gian qua, Sở đã chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị xây dựng và tham mưu UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND thực hiện sắp xếp, xử lý 273 điểm nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở (trừ 32 điểm nhà trống và 23 điểm chưa thu hồi theo chỉ đạo), toàn thành phố phải thu hồi 218 điểm nhà.

Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, 59 điểm thu hồi qua khởi kiện tại tòa án và 159 điểm thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đến hết tháng 9/2026, chỉ còn 37 điểm tòa án đang thụ lý, 2 điểm chuẩn bị khởi kiện và 6 điểm chưa ký cam kết bàn giao.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND, các tổ chức, cá nhân thuê nhà đã gửi đơn kiến nghị tới UBND thành phố và các cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có văn bản chuyển đơn thư của công dân về thành phố Hải Phòng để giải quyết theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân thuê nhà, đất trình bày kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân thuê nhà, đất tập trung kiến nghị về việc thu hồi, áp dụng biện pháp hành chính hoặc khởi kiện đòi nhà; truy thu tiền thuê đất; quyền kế thừa thuê nhà, đất sau cổ phần hóa; việc tiếp tục được thuê, gia hạn hợp đồng và hoàn trả chi phí đầu tư, sửa chữa trên đất thuê.

Giải trình các kiến nghị, đại diện các Sở Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng khẳng định việc thu hồi, sắp xếp lại quỹ nhà, đất công là chủ trương nhất quán từ năm 2018 nhằm thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, khắc phục triệt để bất cập kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Các hợp đồng thuê đều đã hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn và pháp luật không quy định trách nhiệm bố trí địa điểm kinh doanh mới thay thế. Sau khi thu hồi, thành phố ưu tiên quỹ đất phục vụ công trình công cộng, y tế, giáo dục, cây xanh; các vị trí thương mại dịch vụ sẽ tổ chức đấu giá công khai theo Luật Đất đai để phát triển không gian văn phòng, dịch vụ hiện đại, đóng góp hiệu quả vào nguồn thu ngân sách.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ cho biết phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ cho biết, chủ trương sắp xếp, quản lý chặt chẽ đối với tài sản công của thành phố Hải Phòng là chủ trương đúng đắn nhằm tránh lãng phí, không gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, quá trình thu hồi phải tuân thủ nghiêm các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; thực hiện công khai, minh bạch; đồng thời tổ chức tuyên truyền “đến nơi, đến chốn” để người dân hiểu và đồng thuận. Thành phố cũng cần tiếp tục lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của công dân tại hội nghị.

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đang thực hiện sắp xếp, xử lý nhiều tài sản công sau quá trình sắp xếp, sáp nhập song song với triển khai đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”.

Việc thu hồi nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở nhằm chống lãng phí, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật; đồng thời tạo thêm nguồn lực, dư địa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định thành phố sẵn sàng nghiên cứu các phương án phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Trường hợp cần thiết, thành phố có thể nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan việc thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính rà soát, tập hợp hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp cổ phần hóa để lãnh đạo thành phố trực tiếp làm việc, tiếp tục đối thoại. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo và đề xuất Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Công an thành phố được giao rà soát, thẩm tra từng hộ dân để lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục đối thoại, lắng nghe tâm tư và xây dựng chính sách an sinh, nhà ở xã hội phù hợp.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phối hợp với cơ quan Thuế rà soát, đôn đốc thu tiền thuê nhà, đất; tạo điều kiện cho các trường hợp đã ký cam kết bàn giao được thuê ngắn hạn trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đấu giá chính thức theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao để việc tiếp nhận, bàn giao nhà, đất công diễn ra đúng quy định pháp luật.

Duy Thanh