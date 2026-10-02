Hải Phòng xử lý các vấn đề trên tinh thần thượng tôn pháp luật

UBND Hải Phòng đối thoại với đại diện các tổ chức, cá nhân thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Cùng dự cuộc đối thoại có đại diện Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Ban tiếp công dân Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại buổi đối thoại, từ năm 2018 đến nay, chủ trương chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, khai thác trên địa bàn là thu hồi để thực hiện sắp xếp và xử lý lại theo quy định, theo hướng ưu tiên sử dụng vào các mục đích công cộng phục vụ nhân dân. Trường hợp không thể sử dụng vào các mục đích công cộng sẽ bán đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, căn cứ quy định tại Nghị định 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác, Sở Tài chính đã chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2026 về tổng thể xử lý điểm nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Theo Kế hoạch số 09/KH-UBND, trừ các điểm nhà trống và các điểm nhà chưa thu hồi thì số điểm nhà phải thực hiện thu hồi là 218 điểm nhà, gồm: Thu hồi bằng hình thức khởi kiện tại Toà án 59 điểm; thu hồi nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP là 159 điểm.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 09, các tổ chức, cá nhân thuê nhà có đơn kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan Trung ương yêu cầu xem xét giải quyết.

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có văn bản chuyển đơn thư của công dân về thành phố Hải Phòng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc đối thoại, các tổ chức, cá nhân thuê nhà, đất kiến nghị thành phố xem xét điều kiện, phương án tiếp tục cho thuê đối với các trường hợp đang sử dụng nhà, đất ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và không vi phạm quy định; gia hạn hợp đồng; xác định và truy thu tiền thuê nhà, thuê đất; xử lý tài sản, chi phí đầu tư, sửa chữa trên đất thuê.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại diện bộ, ngành liên quan nhằm làm rõ hơn những nội dung các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, Hải Phòng rất nhiều các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp và đều được đối thoại giải quyết cơ bản, theo đúng trình tự.

Chủ trương quản lý chặt chẽ lại các điểm cho thuê nhà theo quy định của nhà nước về tài sản công là đúng đắn, và vì sự phát triển chung của thành phố cần phải quy hoạch lại, cần phải quản lý lại... Tuy nhiên, việc tuyên truyền về chủ trương này của những đơn vị, địa phương liên quan cũng chưa thật sự đầy đủ, dẫn đến việc công dân còn băn khoăn, tiếp tục kiến nghị.

Ông Nguyễn Hồng Điệp đề nghị, tới đây thành phố sẽ công khai cụ thể các phương án sau khi thu hồi và thu hồi để làm gì; phương án sử dụng địa điểm cũ và phương án sắp xếp bố trí cho doanh nghiệp được quyền thuê địa điểm khác, kể cả người dân ở tái định cư hay nhà ở xã hội.

Kết luận cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh, thành phố đang xây dựng một đề án "Thành phố thượng tôn pháp luật". Thượng tôn pháp luật triển khai đến tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân của thành phố. Việc sắp xếp lại tài sản công là theo quy định của pháp luật. Thành phố đang khẩn trương sắp xếp tài sản công phù hợp với thực tiễn và nhu cầu sử dụng của các đơn vị.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Ông Lê Trung Kiên cũng ghi nhận sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, tác động tăng trưởng GRDP của Hải Phòng trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 năm gần đây. Kết quả này minh chứng thành phố có một môi trường đầu tư tốt, và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Đối với những nội dung công dân kiến nghị, thành phố ghi nhận, giao cho các ngành liên quan rà soát, đánh giá, thẩm tra lại, từ đó đưa ra các phương án phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố cũng sẽ tập trung đối thoại với công dân trên tinh thần chuyển từ việc quản lý sang việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp phát triển.