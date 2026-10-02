Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè ven sông kết hợp chỉnh trang đô thị tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc, thuộc phường An Xuyên và Tân Thành).

Dự án kè ven sông Quản lộ Phụng Hiệp dài 7,5 km với vốn hơn 2.995 tỷ đồng.

Theo đó, tuyến kè dài tổng cộng khoảng 7,5 km, có vỉa hè kết hợp giao thông đô thị, hệ thống thoát nước, trạm bơm, lan can an toàn, chiếu sáng và cây xanh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030, do Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.391 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.600 tỷ đồng.

Dự án nhằm chống sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân, cải thiện cảnh quan, thoát nước, phát triển giao thông thủy.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, không để thất thoát, lãng phí.