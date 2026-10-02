Phường Nam Nha Trang phổ biến chủ trương, chính sách thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang

Chiều 2-10, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội.

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường đã thông tin về mục tiêu, ý nghĩa của dự án; kế hoạch thu hồi đất, kiểm tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 2,1ha tại Tổ dân phố Thủy Tú. Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện gần 20 hộ dân có đất nằm trong vùng dự án bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất với chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án. Đồng thời, các hộ bày tỏ mong muốn, trong quá trình thực hiện dự án, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể, kịp thời về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai các thủ tục thu hồi đất đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Các hộ dân thống nhất bầu 3 người đại diện hộ dân để tham gia hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ công tác để triển khai dự án.