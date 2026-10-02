BĐS có hệ sinh thái đa dạng thu hút dòng tiền đầu tư
Trong bối cảnh chi phí vốn tăng cao gây áp lực lên các dự án độc lập nhỏ lẻ, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy của các tổ hợp đa chức năng. Báo cáo tại hội nghị MTE Hà Nội 2026 do Savills tổ chức cho thấy các hệ sinh thái đa dạng gồm lưu trú, giải trí và thương mại đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bds-co-he-sinh-thai-da-dang-thu-hut-dong-tien-dau-tu-420446.htm