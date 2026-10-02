BĐS có hệ sinh thái đa dạng thu hút dòng tiền đầu tư

Hà Nội đang triển khai Đề án “Sổ đỏ trao tay”, trong đó thủ tục đính chính Giấy chứng nhận có sai sót do cơ quan Nhà nước được thực hiện trực tuyến, với phí, lệ phí bằng 0 đồng. Đáng chú ý hơn, quy trình mới đang thay đổi cách thức phục vụ: những phần việc thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước sẽ do cơ quan Nhà nước chủ động xử lý, thay vì để người dân tự đi hoàn thiện thủ tục.