Công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động đi qua không gây hại của tàu thuyền, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh quốc gia và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục

Văn bản hợp nhất số 104/2026/VBHN-NĐ-BXD được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ký xác thực ngày 30/9/2026, hợp nhất Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam với Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo quy định, việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động đi qua không gây hại của tàu thuyền, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh quốc gia và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Một nội dung đáng chú ý tại Văn bản hợp nhất là quy định về thủ tục chấp thuận hoạt động khảo sát, thăm dò, xây dựng công trình trên tuyến hàng hải.

Theo đó, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận gửi tổ chức, cá nhân. Quy định này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan tuyến hàng hải.

Văn bản đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và tổ chức quản lý hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam.

Tàu thuyền phải tuân thủ quy định khi đi qua lãnh hải

Theo quy định, tàu thuyền của tất cả các quốc gia, không phân biệt quốc tịch, trọng tải, được quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam trên cơ sở tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trong thời gian đi qua lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền phải treo cờ quốc tịch, thực hiện hành trình liên tục và nhanh chóng.

Đối với tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm nước ngoài, khi đi qua lãnh hải Việt Nam phải hoạt động ở trạng thái nổi trên mặt nước và treo cờ quốc tịch.

Đối với tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc chở các chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm, ngoài việc tuân thủ các quy định liên quan, phải mang đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tàu thuyền đi qua lãnh hải nhưng không vào nội thủy hoặc không chuyển hướng vào cảng biển Việt Nam phải tuân thủ tuyến hàng hải, luồng hàng hải đã được công bố và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo với Cảng vụ Hàng hải khu vực theo quy định.

Trong trường hợp phải đi vào nội thủy vì lý do cấp cứu, tránh bão hoặc tham gia cứu hộ, cứu nạn, thuyền trưởng có trách nhiệm thông báo ngay cho Cảng vụ Hàng hải khu vực.

Để bảo đảm quản lý thống nhất hoạt động đi qua không gây hại của tàu thuyền, Cục Hàng hải Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong tổ chức thực hiện.

Cơ chế phối hợp cũng quy định trách nhiệm xử lý thông tin giữa các cơ quan chức năng. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành, các Bộ, ngành liên quan phải thông báo quyết định xử lý chậm nhất sau 4 giờ từ khi nhận được báo cáo.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát giao thông hàng hải, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải biển.

Việc ban hành Văn bản hợp nhất số 104/2026/VBHN-NĐ-BXD góp phần hệ thống hóa các quy định hiện hành về công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.