Đính chính sổ đỏ trực tuyến, giảm việc cho người dân

Thời gian qua, Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nguồn lực đáng kể cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Đặc biệt, trong quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã có nhiều cố gắng để tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của hệ thống thiết chế, không để gián đoạn các hoạt động phục vụ người dân.