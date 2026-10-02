Gia Lai có 1,4 triệu thửa đất bảo đảm tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'

Ngày 1/10, Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban các nhiệm vụ dữ liệu tháng 9/2026.

Tại điểm cầu Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng qua, Gia Lai tiếp tục tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu; mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 3 triệu thửa đất đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu. Ảnh: Hoàng Hà

Đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa trên nhiều lĩnh vực

Gia Lai bước đầu xác định 32 nhóm dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu cần được quản lý thống nhất; đồng thời triển khai tạo lập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, tỉnh đã làm sạch hơn 3,5 triệu dữ liệu dân cư; cập nhật hơn 1,3 triệu dữ liệu lao động và hơn 316.000 dữ liệu an sinh xã hội.

Riêng lĩnh vực đất đai, đến giữa tháng 9/2026, hơn 3 triệu thửa đất đã có thông tin trên cơ sở dữ liệu. Trong đó, 1,4 triệu thửa bảo đảm nhóm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và 1,2 triệu thửa đã được làm sạch.

Tỉnh cũng đã số hóa gần 3 triệu dữ liệu hộ tịch, làm sạch 100% dữ liệu sai lệch về khai sinh, kết hôn thuộc đợt 1/2026.

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, gần 3 triệu thông tin nhân khẩu đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%.

Việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cũng đạt kết quả tích cực với hơn 2 triệu hồ sơ; khoảng 90% dữ liệu được chuẩn hóa và khoảng 95% được đối soát.

Cùng với làm sạch và chuẩn hóa, Gia Lai tiếp tục mở rộng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Đến nay, tỉnh đã kết nối 24 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phát sinh hơn 18,4 triệu lượt kết nối dữ liệu.

Tái sử dụng dữ liệu, giảm giấy tờ cho người dân

Qua rà soát 1.942 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Gia Lai xác định 1.343 thủ tục, chiếm 69,2%, có nhu cầu hoặc khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Từ đầu năm đến ngày 1/9/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 514.526 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 497.023 hồ sơ.

Tại thời điểm báo cáo, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98%; thanh toán trực tuyến đạt 97,7%; tỷ lệ khai thác và tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa đạt 98,7%.

Hệ thống cũng ghi nhận hơn 233.000 lượt hồ sơ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi hoàn thành kết nối, đã có 161 hồ sơ thực tế khai thác dữ liệu đất đai.

Trong quý IV/2026, Gia Lai tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch phát triển dữ liệu giai đoạn 2026-2030 và Danh mục dữ liệu của tỉnh trên cơ sở kết quả rà soát; tiếp tục làm sạch dữ liệu trên các hệ thống của tỉnh và Trung ương, xác lập nguồn dữ liệu chính thức sau sắp xếp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung, IOC và các nền tảng kết nối; ưu tiên triển khai những bài toán xuất phát từ nhu cầu quản lý thực tế và có khả năng hình thành các sản phẩm dữ liệu cụ thể.

Mục tiêu đặt ra là đưa dữ liệu hiện có vào khai thác thực chất, bảo đảm rõ nguồn, rõ trách nhiệm, đủ chất lượng, kết nối đúng, chia sẻ đúng thẩm quyền; qua đó biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.