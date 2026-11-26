Cơ quan công an khởi tố nhiều bị can để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 8/11, một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên địa bàn phường Thanh Khê. Sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, làm rõ những người liên quan.

Cơ quan công an xác định, từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 người rủ nhau chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe mô tô chạy qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên “Nam Trân” đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe với tốc độ trên 80km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 4 người trong nhóm trên từng cùng 11 người khác tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 2/9.

Theo đó, tối 1/9, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, một số thanh thiếu niên rủ thêm người, tập hợp thành nhóm 15 người để đi tìm các nhóm khác gây sự, đánh nhau.

Đến rạng sáng 2/9, nhóm này mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến đường.

Quá trình điều tra, lực lượng công an tạm giữ 5 xe mô tô, một bình xịt hơi cay, một thanh kiếm katana và một dao tự tạo dài khoảng 1,75m.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ 20 người liên quan đến hai vụ gây rối, trong đó 4 người tham gia cả hai vụ. Tại thời điểm xảy ra hành vi, 4 người dưới 16 tuổi và chỉ một người đủ 18 tuổi. Cơ quan công an khởi tố 16 bị can, tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc liên quan.