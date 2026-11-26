Ngày 26.11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, đang xử lý trường hợp một con chó nghi mắc bệnh dại tấn công và cắn 7 người dân ở 2 xã U Minh và Nguyễn Phích.

Con chó cắn nhiều người dân, sau đó bị đập chết và ném xác xuống sông. Ảnh: An An

Cụ thể, con chó nghi mắc bệnh dại của ông Lâm Hồng Sơn, ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh (tỉnh Cà Mau) nuôi dưỡng, với trọng lượng khoảng 18kg. Trong 2 ngày 23-24.11, con chó này có biểu hiện hung dữ bất thường; sau đó chạy rông qua địa bàn 2 xã U Minh và Nguyễn Phích, bất ngờ tấn công, cắn 7 người dân.

Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, thì con chó trên đã bị bà con ở địa phương đập chết và ném xác xuống sông, trôi mất. Hiện, cả 7 trường hợp bị chó cắn đều được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm ngừa phòng bệnh và được nhân viên y tế phối hợp theo dõi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, đây là trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại có nguy cơ cao, đặc biệt khi con vật đã tấn công nhiều người, nhưng không còn xác để lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại, không chờ kết quả xét nghiệm.

Trước mắt, ngành thú y phối hợp ngành y tế và chính quyền địa phương lập danh sách 7 trường hợp bị chó cắn để theo dõi, đôn đốc đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử lý vết thương, tiêm phòng bệnh dại; bảo đảm tiêm đủ phác đồ, không tự ý bỏ dở hoặc trì hoãn tiêm phòng.

Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh phối hợp với địa phương truy vết chó, mèo có tiếp xúc với con vật nghi dại hoặc bị cắn; lập danh sách quản lý, yêu cầu chủ nuôi xích, nhốt và theo dõi. Đồng thời, rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã và khu vực giáp ranh để tổ chức tiêm phòng bao vây.

Song song đó, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực hộ nuôi, những nơi con chó di chuyển, các địa điểm xảy ra vụ việc và khu vực liên quan. Tiếp tục tìm kiếm xác con chó để kịp thời thu gom, tiêu hủy đúng quy định, nếu phát hiện.

Một trong 7 người dân bị con chó nghi mắc bệnh dại cắn, đang được theo dõi, điều trị

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đề nghị UBND xã U Minh và UBND xã Nguyễn Phích tăng cường quản lý đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng bổ sung, tuyên truyền người dân không thả rông chó, mèo; không tự ý xử lý hoặc vứt xác động vật chết xuống sông, rạch.