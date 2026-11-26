Có 7 người dân ở 2 xã U Minh và Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau bị một con chó trọng lượng khoảng 18kg, nghi mắc bệnh dại cắn. Sau đó, người dân đã đập chết và ném xác con chó này xuống sông.