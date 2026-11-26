Theo chân đội cứu hộ gỡ bẫy sắt cứu động vật giữa rừng già
Dưới những tán rừng già, cạm bẫy săn trộm vẫn âm thầm đe dọa muôn thú. Vượt qua những con đường dốc lầy lội, tổ tuần tra cộng đồng cùng cán bộ Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên (CTNC) kiên trì lần theo các lối mòn để tháo gỡ bẫy lồng, bẫy kẹp, bẫy dây siết ẩn dưới thảm lá mục, giải cứu động vật hoang dã và trả lại sự bình yên cho rừng tự nhiên.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/theo-chan-doi-cuu-ho-go-bay-sat-cuu-dong-vat-giua-rung-gia-post1897645.tpo