Các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối trên đường phố.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn và trên mạng xã hội, Phòng CSHS phát hiện những đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô mang theo hung khí, di chuyển với tốc độ cao trên đường phố thuộc địa bàn phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng). Xác định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đến ANTT, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khó lường cho người tham gia giao thông nên Phòng CSHS triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an còn làm rõ một vụ việc tương tự xảy ra vào rạng sáng 2-9-2026, qua đó cho thấy hành vi tụ tập, mang hung khí đi tìm người đánh nhau không phải là hành động bột phát đơn lẻ mà có sự rủ rê, lôi kéo, tập hợp nhiều đối tượng.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 1-9, Nguyễn Đức Hiếu rủ Trần Văn Hải, Võ Gia Khang, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Quang Hùng, Võ Đình Quốc, Đào Lê Quân và Phạm Ngọc Bảo đi tìm các nhóm thanh niên khác để gây sự, đánh nhau. Các đối tượng đồng ý và hẹn khoảng 1 giờ ngày 2-9 tập trung tại khu vực bờ hồ đường Hà Huy Tập (phường Thanh Khê) để lấy hung khí. Tiếp đó, Hiếu nhắn tin rủ Nguyễn Hoàng Hy Tuấn, Nguyễn Thành Trung và Lê Đình Trung Trực tham gia. Trực rủ thêm Phạm Mạnh Long; Long tiếp tục lôi kéo Lê Nguyễn Gia Bảo, Trần Duy Hoàng và Võ Thanh.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 2-9, nhóm của Hiếu đến khu vực cất giấu hung khí tại bờ hồ đường Hà Huy Tập, lấy kiếm, tuýp sắt rồi phân chia để mang theo trên các xe mô-tô. Các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường như Hà Huy Tập, Phạm Nhữ Tăng, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng. Khi đến khu vực cầu vượt Ngã ba Huế, nhóm gặp thêm 7 đối tượng khác đi trên 3 xe mô-tô, trong đó có người mang theo ba chĩa và tuýp sắt.

Sau khi nhập nhóm, các đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô chạy khắp các tuyến đường, tìm những nhóm thanh niên khác để khiêu khích, gây sự và đánh nhau. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, liên tục nẹt pô, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất ANTT và tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của người đi đường.

Từ kết quả xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan đến vụ việc ngày 2-9, Phòng CSHS xác định Nguyễn Đức Hiếu, Trần Văn Hải, Phạm Mạnh Long và Nguyễn Đăng Nguyên còn tham gia một nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng vào rạng sáng 8-11.

Theo tài liệu điều tra, Trần Đình Vương Bảo, Hồ Công Nguyên Khương, Lương Trần Đức Mạnh Quân và Nguyễn Đăng Nguyên, Trần Vũ Công Danh, Phạm Mạnh Long, Nguyễn Hữu Anh Trình, Trần Văn Hải và Nguyễn Đức Hiếu tập trung tại nhà Quân ở phường Thanh Khê, chuẩn bị hung khí để tìm đánh nhóm thanh niên có tên gọi “Nam Trân”. Các đối tượng phân công người điều khiển phương tiện, người ngồi sau mang theo hung khí.

Xuất phát từ đường Phạm Nhữ Tăng, nhóm di chuyển qua khu vực bờ kênh đường Hà Huy Tập để Bảo nhặt thêm 2 vỏ chai bia, sau đó tiếp tục đi qua nhiều tuyến đường thuộc phường Thanh Khê và một số khu vực khác trước khi giải tán.

Suốt quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục điều khiển xe với tốc độ hơn 80km/giờ, nẹt pô, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 16 đối tượng có liên quan về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Tang vật tạm giữ gồm 5 xe mô-tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm và 1 dao tự tạo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.