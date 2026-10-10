Kẻ ẩn danh lộ diện

Công an xã Minh Hóa làm việc với ông Đ.L.N.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người ẩn danh trên mạng chính là ông Đ.L.N. (trú xã Minh Hóa) nên mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, ông Đ.L.N đã thừa nhận do mâu thuẫn trong giao tiếp trên mạng xã hội nên đã sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh để đăng tải nội dung thông tin kèm hình ảnh cá nhân của bà Đ.T.M.A có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà A. Căn cứ kết quả xác minh, các tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 9-10, Công an xã Minh Hóa cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 12,5 triệu đồng đối với ông Đ.L.N.