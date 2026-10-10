Bộ Tư pháp yêu cầu Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp thực hiện chế định luật sư công

Chiều 10/10, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống LS Việt Nam (10/10/1945-10/10/2026).

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội Huỳnh Phương Nam nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Hoàng Huy

Tại Lễ Mít tinh, luật sư Lê Trung Sơn, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện việc thí điểm luật sư công.

Chế định luật sư công có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 và được tổ chức thí điểm trong thời gian 2 năm và là một nội dung rất mới tại Việt Nam. Đoàn Luật sư xác định việc quản lý luật sư công là nhiệm vụ quan trọng và đang tổ chức triển khai thực hiện một cách thận trọng, đảm bảo hiệu quả.

Tính đến tháng 9/2026, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có trên 6.700 luật sư và hơn 1.300 người tập sự hoạt động trong hơn 1.900 tổ chức hành nghề luật sư; hơn 220 luật sư hành nghề tư cách cá nhân. Trong năm 2026, Đoàn đã tổ chức 8 đợt kết nạp cho 517 luật sư mới.

Đội ngũ luật sư Thủ đô tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động tố tụng, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và sự nghiêm minh của công lý.

Các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội đăng ký tham gia thực hiện 1.168 án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Đây là một con số rất lớn thể hiện được vai trò của luật sư Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ xã hội cũng như hỗ trợ công tác tư pháp của Nhà nước.

Đoàn cũng chủ động tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho kiều bào ta ở nước ngoài và xây dựng Đề án hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại Hà Nội.

Đặc biệt, Đoàn tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý (trực tiếp kết hợp trực tuyến) cho người Việt Nam ở Đài Loan và Nhật Bản do Đoàn Luật sư TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trực tuyến.

Về công tác tham gia xây dựng pháp luật, Đoàn tham gia góp ý 18 dự thảo luật, trong đó có nhiều dự thảo quan trọng như: Chế định luật sư công, Dự thảo Đề án Luật Luật sư sửa đổi, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Quản lý ngoại thương, Luật bảo vệ người tiêu dùng… góp phần nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật và hoàn thiện thể chế nhà nước.