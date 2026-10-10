Vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc môi trường tại TP HCM, 21 đối tượng bị bắt tạm giam

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Công an TP HCM họp án. Ảnh: Công an cung cấp

Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 đơn vị kinh doanh, trung tâm kiểm nghiệm trên địa bàn, gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 4 ổ cứng, 3 USB, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Cơ quan điều tra cũng triệu tập 158 người liên quan, làm việc với nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để phục vụ điều tra.

Lực lượng công an khám xét các công ty. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, chỉnh sửa thông số môi trường vượt quy chuẩn thành “đạt quy chuẩn” hoặc hạ thấp chỉ số so với thực tế.

Theo cơ quan công an, hoạt động phạm tội có sự móc nối, phân công chặt chẽ. Khi biết bị điều tra, các đối tượng tìm cách tiêu hủy, thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phục hồi, củng cố chứng cứ phục vụ xử lý vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trong số này có lãnh đạo, nhân viên của 5 đơn vị nêu trên và một số lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa chi phí.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đánh giá của cơ quan công an, đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường.

Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Danh sách 21 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

1. Đoàn Thị Thủy (SN 1980, ngụ TP HCM) - Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú

2. Nguyễn Chí Nhã (SN 1994, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú

3. Dương Thanh Tuấn (SN 1995, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú

4. Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1997, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú

5. Nguyễn Đình Lê Đại (SN 1990, ngụ TP HCM) - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 06/12/2024 đến ngày 06/9/2026).

6. Lâm Đức Tráng (SN 1985, ngụ TP HCM) - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 06/12/2024).

7. Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) - Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam

8. Nguyễn Như Hiển (SN 1980, ngụ TP HCM) - Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea)

9. Phan Thị Hoài Trinh (SN 1993, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea)

10. Võ Thị Mỹ Lệ (SN 1987, ngụ TP HCM) - Nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea)

11. Trần Thị Phương Linh (SN 1993, ngụ TP HCM) - Nhân viên Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea)

12. Đặng Thị Hoài (SN 1986, ngụ TP HCM) - Kế toán Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea)

13. Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1984, ngụ TP Đồng Nai) - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy

14. Lê Thục Anh (SN 1979, ngụ TP HCM) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân

15. Đinh Tấn Thu (SN 1978, ngụ TP HCM) - Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam

16. Lại Minh Tiến (SN 1983, ngụ TP HCM) - Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam

17. Cao Trần Thảo Uyên (SN 1990, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam

18. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, ngụ TP HCM) - Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc Công ty Navitek)

19. Hoàng Hoài (SN 1977, ngụ TP HCM) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek

20. Nguyễn Thanh Phong (SN 1985, ngụ TP HCM) - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek

21. Nguyễn Tuấn Huy (SN 1996, ngụ TP HCM) - Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek