Nhân viên bán ô tô chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của khách hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh (SN 1991, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đỗ Xuân Thanh tại Cơ quan điều tra.

Theo thông tin điều tra, tháng 2/2025, Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

Trong quá trình làm việc, Thanh tiếp cận, hướng dẫn anh Đào Anh Q. (SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (SN 1987, trú tại thành phố Quảng Ninh) thực hiện thủ tục, ký hợp đồng mua ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý, hai khách hàng chuyển tiền mua xe vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh theo hướng dẫn. Trong đó, anh Q. chuyển 516 triệu đồng, chị G. chuyển 587,46 triệu đồng.

Sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Thanh không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý bị can theo quy định pháp luật.