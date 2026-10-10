Công an Đồng Nai bắt người bị truy nã sau 18 năm

Ngày 10/10, Công an xã Phước An, TP Đồng Nai cho biết đơn vị phối hợp Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983) sau 18 năm lẩn trốn.

Trước đó, Việt bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Việt bị bắt sau 18 năm lẩn trốn. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin từ công an Phước An, vào đầu tháng 10, thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về cư trú, Công an xã này đã kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn ấp Vĩnh Thanh, xã Phước An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp nghi vấn mang tên Nguyễn Ngọc Diệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định người này có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Ngọc Việt, đối tượng bị Công an TP Nha Trang ra Quyết định truy nã ngày 29/7/2008, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Công an xã Phước An nhanh chóng phối hợp Công an phường Nha Trang xác minh, làm rõ. Kết quả xác định Nguyễn Ngọc Diệp chính là Nguyễn Ngọc Việt.

Công an xã Phước An phối hợp Công an phường Nha Trang đã bắt giữ Việt tại phường Nhơn Trạch và bàn giao cho Công an phường Nha Trang tiếp tục xử lý.