Jeff Bezos là lý do Ferrari làm xe điện

Theo Carscoops, Chủ tịch Ferrari gần đây tiết lộ một cuộc trò chuyện cùng tỷ phú Jeff Bezos đã góp phần thúc đẩy hãng siêu xe thể thao Italy phát triển mẫu ôtô thuần điện đầu tiên Ferrari Luce.

Cụ thể, John Elkann cho biết khi trò chuyện với nhà sáng lập Amazon hồi năm 2016, ông đã bị thuyết phục rằng Ferrari cần thực sự nghiêm túc với ý tưởng phát triển một mẫu xe thuần điện.

“Tôi không am hiểu về ôtô, nhưng tôi hiểu về sự đổi mới. Tôi nghĩ rằng Ferrari thực sự cần suy nghĩ thấu đáo về xe điện”, Chủ tịch John Elkann thuật lại lời nói của Jeff Bezos trong cuộc trò chuyện cách đây 10 năm giữa 2 người.

Theo Carscoops, Ferrari từng sản xuất một số mẫu xe gây tranh cãi trong quá khứ, nhưng chưa từng có cái tên nào tạo ra làn sóng phản ứng tiêu cực như trường hợp siêu xe điện Ferrari Luce.

Hồi năm 1974, chiếc Dino 308GT4 ra mắt với phong cách thiết kế hình nêm được cho là sự phá cách triệt để khi đặt cạnh các đường nét vuốt mềm mại đặc trưng Ferrari thời điểm đó. Mẫu shooting brake FF trình làng năm 2012 cũng nhận về những bình luận không mấy tích cực do kiểu dáng có phần “gượng gạo”.

Với Ferrari Luce, mẫu xe này đánh dấu bước chuyển mình của hãng sang điện hóa - vốn dĩ đã là nước đi gây tranh cãi của một thương hiệu siêu xe thể thao như Ferrari. Tuy nhiên theo Carscoops, hãng siêu xe Italy có thể đã không phải nhận làn sóng phản ứng quá lớn nếu Luce không mang ngoại hình như hiện tại.

Ferrari Luce là sản phẩm thiết kế của LoveFrom - đội ngũ có sự góp mặt của cựu nhân viên Apple Jony Ive. Trái ngược với khoang lái được đánh giá khá cao, thiết kế thân xe Luce lại mang lại cảm giác nặng nề.

Dù vậy, Ferrari Luce vẫn là một mẫu siêu xe thuần điện có thể vận hành đúng chất Ferrari. Nhờ thiết lập 4 motor điện cho công suất đầu ra tối đa 1.035 mã lực, Ferrari Luce có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây.

Hiệu suất hoạt động cao khiến gói pin dung lượng lớn 122 kWh chỉ có thể cung cấp phạm vi hoạt động vừa phải, ở mức tối đa 530 km/lần sạc đầy.

Mẫu siêu xe thuần điện Ferrari Luce từng được đấu giá thành công ở mức 40 triệu USD. Sau buổi đấu giá, siêu xe Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" đã được vận chuyển về Maranello (Italy), trước khi bàn giao cho chủ nhân mới vào quý I/2027.

Phúc Hậu