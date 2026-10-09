Đánh giá Suzuki XL7 Hybrid: Thông số kỹ thuật chi tiết cùng giá lăn bánh tại Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe đa dụng 7 chỗ thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về thị trường Việt Nam. Mẫu xe này mang đến giải pháp di chuyển kinh tế cho gia đình và dịch vụ nhờ hệ truyền động xăng lai điện nhẹ kết hợp không gian thực dụng.

Giá xe Suzuki XL7 Hybrid niêm yết và chi phí lăn bánh

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe phân phối với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm: cam, khaki, đỏ rượu, xám, trắng và đen. Mẫu MPV này cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các ưu đãi riêng tại hệ thống đại lý phân phối.

Ngoại thất cơ bắp đậm chất SUV

Suzuki XL7 Hybrid sở hữu số đo kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.740 mm và khoảng sáng gầm xe 200 mm. Những thông số này giúp chiếc MPV dễ dàng xoay xở trong đô thị với bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, đồng thời leo vỉa hè hoặc vượt chướng ngại vật linh hoạt.

Diện mạo xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt mới gắn logo Suzuki kích thước lớn hơn. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn pha LED tích hợp dải định vị ban ngày và tính năng tự động bật/tắt kết hợp đèn chờ dẫn đường. Thân xe trang bị ốp vòm bánh nhựa đen khỏe khoắn cùng bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen thể thao, bọc trong lốp kích cỡ 195/60R16. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tự động và tích hợp sấy kính.

Khoang nội thất thực dụng, gia tăng tiện ích

Bên trong khoang lái, cách bố trí 3 hàng ghế mang đến không gian rộng rãi cho 7 người lớn. Táp-lô trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh 6 loa. Cụm đồng hồ tốc độ gồm hai đồng hồ analog truyền thống kết hợp màn hình màu đa thông tin TFT thể hiện trạng thái hoạt động của hệ thống pin và động cơ.

Ghế ngồi tiêu chuẩn là dạng da pha nỉ, có thêm gói tùy chọn bọc da toàn bộ. Hàng ghế thứ hai gập linh hoạt tỷ lệ 60:40 và hàng ghế thứ ba gập cơ 50:50, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý lên đến 803 lít khi cần chở nhiều đồ đạc. Các trang bị tiện nghi nổi bật khác bao gồm sạc không dây chuẩn Qi, điều hòa tự động với cửa gió riêng cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và cốp mở điện tích hợp cảm biến đá chân.

Động cơ Mild-Hybrid và mức tiêu thụ nhiên liệu

Khả năng vận hành của xe đến từ hệ thống 1.5 Mild-Hybrid, sử dụng động cơ xăng dung tích 1.462 cc kết hợp mô-tơ điện phụ trợ và bộ pin Lithium-ion dung lượng 0,072 kWh. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút, truyền lực qua hộp số tự động 4 cấp (4AT) đến hệ dẫn động cầu trước.

Mô-tơ điện hỗ trợ cung cấp lực kéo khi xe tăng tốc từ vị trí đứng yên, giảm tải cho động cơ xăng và giúp mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp hạ xuống 6,39 lít/100 km. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đi kèm các lớp vật liệu cách âm bổ sung nhằm triệt tiêu tiếng ồn dội vào cabin khi di chuyển.

Hệ thống trang bị an toàn

Mẫu xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động và thụ động cơ bản gồm cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cảm biến lùi, camera lùi, camera 360 độ và 2 túi khí phía trước. Cấu trúc khung xe được thiết kế nhằm hạn chế tối đa chấn thương cho người đi bộ nếu xảy ra va chạm.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết