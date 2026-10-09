Cập nhật bảng giá xe hãng Ford mới nhất tháng 10/2026.

Ford là thương hiệu ô tô đến từ Mỹ, nổi bật với kiểu dáng mạnh mẽ, khả năng vận hành bền bỉ và tính đa dụng cao. Các mẫu xe Ranger, Explorer, Everest, Territory hay Transit được nhiều khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng khỏe khoắn, không gian rộng rãi và khả năng đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu gia đình cho đến công việc.

Bên cạnh thế mạnh về khả năng vận hành, Ford còn chú trọng đến công nghệ an toàn, các tính năng hỗ trợ lái và tiện nghi hiện đại. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp, đặc biệt là những người cần một mẫu xe chắc chắn, thực dụng và có khả năng đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Ford để chuẩn bị mức tài chính.