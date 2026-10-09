Nhiều mẫu xe giảm giá trăm triệu đồng trong tháng 10

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 đang chứng kiến cuộc đua giảm giá và kích cầu mạnh mẽ giữa các thương hiệu lớn.

Bảng xếp hạng 10 xe ưu đãi cao cho thấy các hãng không ngần ngại tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại khủng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng nhằm giành giật thị phần.

Cuộc đua giảm giá tháng 10 khá mạnh mẽ ở nhiều hãng xe ô tô.

Dẫn đầu cuộc đua chính là Subaru với dòng Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid khi tung mức ưu đãi kỷ lục lên tới 329 triệu đồng. Ngay phía sau, các đại diện từ Hàn Quốc và Pháp cũng thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. Cụ thể, Hyundai SantaFe ưu đãi 220 triệu đồng và Peugeot 5008 bám đuổi sát sao với 210 triệu đồng.

Cuộc chiến ở phân khúc xe tầm trung cũng sôi động không kém khi các mẫu xe đa dụng và bán chạy hàng đầu liên tục điều chỉnh giá như MG G50 giảm 110 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT ưu đãi 95 triệu đồng, Mazda CX-5 giảm 86,9 triệu đồng và Veloz Cross CVT TOP giữ sức hút với 75 triệu đồng.

Ở nhóm còn lại, Honda BR-V bản L ưu đãi đến 70,5 triệu đồng còn Kia New Carnival D Signature cũng khuyến mãi đến 70 triệu đồng và Ford Ranger Wildtrak cũng được hãng công bố mức ưu đãi tháng 10 là 65,6 triệu đồng, tiếp tục gia tăng áp lực cạnh tranh.

Sự bùng nổ khuyến mại trên diện rộng, trải dài từ sedan, CUV, SUV cho đến bán tải và MPV thể hiện rõ chiến lược toàn lực của các hãng xe. Khi rào cản về giá được hạ thấp, người tiêu dùng trở thành bên hưởng lợi lớn nhất trong đợt kích cầu quy mô này.

Nhiều mẫu xe giảm giá cả trăm triệu đồng trong tháng 10, trong đó chương trình ưu đãi đa dạng gồm giảm tiền mặt, hỗ trợ tương đương 50-100% lệ phí trước bạ và nhiều phần quà khác như bảo hiểm thân vỏ.