Tesla đang làm gì ở Việt Nam sau khi lập công ty?

Tesla là hãng xe điện của Mỹ, nổi tiếng với các mẫu Model 3, Model Y, Model S và Model X. Hãng phát triển ô tô điện gắn với phần mềm, các tính năng hỗ trợ lái, cập nhật phần mềm từ xa và mạng lưới sạc nhanh Supercharger. Ngoài ô tô, Tesla còn kinh doanh pin lưu trữ năng lượng và các giải pháp năng lượng mặt trời.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Tesla sản xuất khoảng 1,66 triệu xe và bàn giao khoảng 1,64 triệu xe cho khách hàng trong năm 2025, với doanh thu cả năm đạt 94,83 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu giảm khoảng 3% so với năm trước, còn doanh thu từ hoạt động ô tô giảm khoảng 10%. Những con số này cho thấy Tesla có quy mô toàn cầu lớn, nhưng vẫn chịu sức ép về tăng trưởng và cạnh tranh.

Theo Reuters, Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company được thành lập tại TPHCM ngày 11/9, với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương 3 triệu USD. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho phép công ty hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng xe, máy móc, thiết bị và các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, phân phối.

Reuters cho biết Tesla chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Hồ sơ đăng ký ghi nhận David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch công ty, Isabel Ching Fan là Tổng giám đốc và Nguyễn Mạnh Hùng là Trợ lý Tổng giám đốc.

Một chiếc Tesla Model Y. Việc hãng thành lập pháp nhân tại Việt Nam chưa đồng nghĩa mẫu xe này sẽ được phân phối chính thức tại thị trường trong nước. Ảnh: Tesla.com

Việc đăng ký ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh ô tô là bước đi pháp lý đáng chú ý, nhưng chưa xác nhận Tesla đã bắt đầu nhập khẩu hoặc bán xe tại Việt Nam. Tương tự, vốn điều lệ khoảng 3 triệu USD là số vốn đăng ký của pháp nhân trong nước, không phải tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam. Chưa có đủ căn cứ để từ con số này xác định quy mô hoạt động mà hãng dự kiến triển khai.

Câu hỏi quan trọng tiếp theo là Tesla sẽ bán những mẫu xe nào, với mức giá bao nhiêu và vào thời điểm nào. Model 3 và Model Y là những sản phẩm được biết đến rộng rãi của hãng tại các thị trường quốc tế, nhưng chưa thể khẳng định đây sẽ là các mẫu xe được phân phối tại Việt Nam. Đến nay, chưa có thông tin được xác nhận về danh mục sản phẩm, giá bán, thời điểm mở bán hoặc địa điểm trưng bày xe chính hãng.

Nếu Tesla đưa xe về bán, giá bán trong nước sẽ là yếu tố quyết định khả năng tiếp cận khách hàng. Giá niêm yết tại Mỹ hoặc châu Âu không thể được áp dụng trực tiếp để dự báo giá tại Việt Nam, bởi còn có các yếu tố như thuế, chi phí nhập khẩu, vận chuyển, trang bị và chính sách phân phối.

Mức giá cũng sẽ quyết định Tesla cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu và mẫu xe nào. Nếu tập trung vào phân khúc giá cao, tác động ban đầu có thể chủ yếu nằm ở nhóm khách hàng có khả năng chi trả lớn, đang tìm kiếm xe điện nhập khẩu hoặc sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Nếu có sản phẩm với giá bán cạnh tranh hơn, phạm vi khách hàng tiềm năng có thể rộng hơn. Tuy nhiên, đây mới là các kịch bản, chưa phải kế hoạch đã được Tesla xác nhận.

Thị trường Việt Nam hiện không còn là khoảng trống đối với ô tô điện. Bên cạnh VinFast, người tiêu dùng có thể tiếp cận xe điện của nhiều thương hiệu quốc tế như BYD, Wuling, Geely, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche và Volvo, cùng một số hãng khác. Các thương hiệu này khác nhau về mức giá, danh mục sản phẩm và phạm vi phân phối.

Nếu tính theo tiêu chí thương hiệu có ô tô thuần điện được phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam, thị trường hiện có khoảng 15–16 hãng, tùy cách tính các thương hiệu đã công bố sản phẩm nhưng chưa triển khai bán hàng rộng rãi. Nếu Tesla chính thức mở bán, con số có thể tăng lên khoảng 16–17 thương hiệu. Đây là ước tính theo danh mục sản phẩm, không phải thống kê chính thức thống nhất toàn thị trường.

Tuy nhiên, số lượng thương hiệu không phản ánh đầy đủ mức độ cạnh tranh. VinFast có dải sản phẩm trải rộng từ xe cỡ nhỏ đến SUV và MPV, trong khi nhiều thương hiệu nước ngoài chỉ phân phối một số mẫu xe điện ở các phân khúc nhất định. Nếu Tesla tập trung vào nhóm xe giá cao, hãng có thể cạnh tranh trực tiếp với một bộ phận xe điện hạng sang và nhóm khách hàng có khả năng chi trả lớn, thay vì đối đầu với toàn bộ thị trường.

Theo công bố của VinFast ngày 11/9, hãng đã bàn giao 20.161 ô tô điện cho khách hàng trong nước trong tháng 8, nâng tổng số xe bàn giao từ đầu năm lên 154.073 chiếc. Đây là số liệu do doanh nghiệp công bố, cho thấy quy mô hoạt động của VinFast tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, không thể từ đó kết luận Tesla sẽ nhanh chóng giành khách hàng của VinFast, bởi mức độ cạnh tranh còn phụ thuộc vào giá bán, phân khúc và nhóm khách hàng của những mẫu xe Tesla thực sự đưa về Việt Nam.

Nếu chính thức kinh doanh, Tesla có thể tạo thêm sức ép lên các hãng xe ở những khía cạnh như phần mềm, tính năng trên xe và trải nghiệm người dùng. Hãng có thế mạnh về khả năng tích hợp phần mềm và cập nhật tính năng từ xa. Những đặc điểm này có thể thu hút khách hàng quan tâm đến công nghệ, nhưng tính hữu dụng của từng tính năng còn phụ thuộc vào phiên bản xe, điều kiện vận hành và khả năng hỗ trợ tại Việt Nam. Không thể mặc nhiên cho rằng mọi tính năng được cung cấp ở Mỹ hoặc châu Âu sẽ hoạt động giống hệt tại thị trường trong nước.

Dịch vụ sau bán hàng có thể là yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng. Người mua ô tô điện cần biết nơi bảo dưỡng, sửa chữa khi xảy ra va chạm, khả năng cung cấp phụ tùng và phương án xử lý khi pin hoặc hệ thống điện gặp sự cố. Nếu phải chờ linh kiện lâu hoặc đưa xe đến địa điểm sửa chữa ở xa, lợi thế về công nghệ có thể bị bù trừ bởi sự bất tiện và chi phí phát sinh.

Tesla có mạng lưới Supercharger tại nhiều thị trường, nhưng chưa có thông tin xác nhận về kế hoạch triển khai hệ thống này tại Việt Nam. Nếu hãng xây dựng trạm sạc riêng, đây có thể là một lựa chọn bổ sung cho người dùng ô tô điện. Nếu sử dụng hạ tầng hiện có hoặc hợp tác với đối tác trong nước, khả năng tương thích, tốc độ sạc và chất lượng dịch vụ sẽ trở thành những vấn đề cần giải quyết. Hiện chưa đủ căn cứ để xác định Tesla sẽ lựa chọn mô hình nào.

Việc thành lập công ty cũng không đồng nghĩa Tesla sẽ xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Hãng có thể nhập khẩu xe nguyên chiếc để phân phối mà không cần đầu tư cơ sở sản xuất. Quyết định xây dựng nhà máy còn phụ thuộc vào quy mô nhu cầu, chi phí sản xuất, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực. Hiện chưa có căn cứ để kết luận Tesla đang chuẩn bị sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Việc thành lập Tesla Motors Vietnam cho thấy hãng đã thiết lập sự hiện diện pháp lý tại Việt Nam, nhưng chưa đủ để khẳng định thời điểm mở bán hoặc quy mô hoạt động sắp tới. Nếu xe Tesla thực sự được bán chính hãng, người tiêu dùng có thể có thêm lựa chọn và các hãng xe phải cạnh tranh mạnh hơn ở những phân khúc liên quan. Tuy nhiên, thương hiệu toàn cầu chỉ là điểm khởi đầu; giá bán, dịch vụ hậu mãi và khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước mới quyết định Tesla có thể tạo được chỗ đứng như thế nào tại Việt Nam.