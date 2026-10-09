Video: Giới thiệu Subaru Forester Wilderness Hybrid mới.

Hệ thống giám sát người lái (DMS) lần đầu được Subaru giới thiệu vào năm 2018 ở dòng Subaru Forester 2.5i-S và sau đó tính năng này cũng dần được áp dụng với các dòng xe khác của hãng như Outback, Legacy, WRX,... Dần dần, tính năng này cũng được xem là ưu điểm vượt trội đi cùng với Eyesight của Subaru mà người tiêu dùng thường hay nhớ đến.

Subaru Forester sắp có công nghệ DMS mới, hỗ trợ tài xế đột quỵ.

Theo thông cáo mới đây của hãng, Subura cho biết, hãng đã phát triển và nâng cấp hệ thống DMS lên 1 cấp độ mới và dự kiến sẽ ra mắt hệ thống này tại triển lãm Japan Mobility Show Bizweek 2026 ở Makuhari Messe, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Sau đó, hãng cũng lên kế hoạch sẽ thử nghiệm và sẽ ra mắt thị trường Đông Nam Á trong đó có cả Việt Nam vào giai đoạn 2027.

Khác với phiên bản hiện tại chỉ phát hiện những bất thường của người lái thông qua võng mạc, mà DMS thế hệ mới còn có thể thu thập các dấu hiệu bất thường bằng cách sử dụng thông tin sinh trắc học như biến thiên nhịp tim, nhịp thở, trạng thái thần kinh, từ đó ngăn ngừa tai nạn.

Subura cho biết, hãng đã phát triển và nâng cấp hệ thống DMS lên 1 cấp độ mới và dự kiến sẽ ra mắt hệ thống này tại triển lãm Japan Mobility Show Bizweek 2026.

Cụ thể, khi người lái bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ (nhịp tim giảm dần, nhịp thở chậm lại và đều đặn bất thường) hay nguy cơ đột quỵ (nhịp tim đột ngột hoặc biến đổi sắc diện bất thường), thuật toán AI sẽ phân tích các dữ liệu sinh trắc học này để phát hiện trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ tiềm ẩn sớm hơn nhiều so với việc chờ mắt tài xế nhắm lại quá 2–3 giây rồi mới can thiệp như phiên bản hiện tại.

Nói 1 cách dễ hiểu nhất thì phiên bản mới này, xe sẽ dự đoán rủi ro và phát đi cảnh báo trước cả khi tài xế nhận thức được cơ thể mình gặp vấn đề.

DMS thế hệ mới còn có thể thu thập các dấu hiệu bất thường bằng cách sử dụng thông tin sinh trắc học như biến thiên nhịp tim, nhịp thở, trạng thái thần kinh...

Theo thông báo, hãng cũng cho biết rằng hệ thống này đang trong quá trình tìm kiếm đối tác công nghệ và sẽ thử nghiệm lên mẫu xe của mình trong thời gian tới. Dựa vào trước đây, hệ thống DMS cũng lần đầu được Subaru thử nghiệm lên Forester thế hệ mới thì khả năng phiên bản DMS nâng cấp tiếp theo hãng cũng sẽ tiếp tục áp dụng lại ở mẫu xe này.

Việc Subaru chọn dòng Forester để thử nghiệm đầu tiên cũng dễ hiểu khi đây là mẫu SUV gia đình, phân khúc nơi mà người lái luôn đặt an toàn cho gia đình lên tiêu chí hàng đầu. Chưa kể dến đây là mẫu SUV đang được bán chạy nhất của hãng cả thị trường Việt Nam lẫn thị trường quốc tế.

Việc Subaru chọn dòng Forester để thử nghiệm vì đây là mẫu SUV gia đình, phân khúc nơi mà người lái luôn đặt an toàn cho gia đình lên tiêu chí hàng đầu.

Ngoài ra, sự xuất hiện của DMS phiên bản mới trên Forester vốn đang sở hữu hệ thống EyeSight cũng giúp khép kín vòng tròn an toàn bằng cách giám sát cả bên trong xe (trạng thái tài xế), tạo nên một hệ thống bảo vệ toàn diện. Đây được xem là đang đi đúng định hướng của hãng khi hãng trước đó đang hướng tới khẩu hiệu "Zero fatalities 2030" về an toàn giao thông.