Xe gầm cao hạng C đua giảm giá

Tháng 10 được xem là tháng đầu tiên của mùa cao điểm mua sắm ô tô cuối năm, các mẫu xe gầm cao hạng C tiếp tục bước vào cuộc đua giảm giá mới để thu hút khách hàng. Đáng chú ý, Mazda CX-5 ghi nhận mức giá thấp kỷ lục tại đại lý.

Mazda CX-5 ghi nhận giá bán thấp kỷ lục tại đại lý.

Theo đó, một đại lý Mazda tại miền Nam đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn của CX-5 với giá 638 triệu đồng, giảm tới 61 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng áp dụng mức giá khởi điểm ưu đãi 638 triệu đồng cho Mazda CX-5. Bởi theo ghi nhận, chỉ có showroom phía trên ở miền Nam có giá bán tốt này, còn lại hầu hết các đại lý vẫn duy trì khuyến mại tương tự tháng trước, duy trì mức giá khởi điểm thực tế trong khoảng 659 - 666 triệu đồng, giảm 33 - 40 triệu đồng so với niêm yết.

Đáng chú ý, giá bán thấp kỷ lục kể trên được ghi nhận trong bối cảnh ngày càng gần đến thời điểm Mazda CX-5 hoàn toàn mới dự kiến ra mắt tại Việt Nam (tháng 11). Nhưng do ưu đãi khác nhau nên khách hàng mua xe cần tham khảo trước tại đại lý để có giá bán chính xác nhất.

Với giá bán chỉ khoảng 650 triệu đồng kể trên, Mazda CX-5 không chỉ cạnh tranh các mẫu xe phân khúc gầm cao hạng C mà còn làm khó nhiều mẫu ô tô ở phân khúc hạng B thấp hơn như Mitsubishi Xforce, Honda HR-V hay Toyota Yaris Cross.

Bởi trên thực tế, dù bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 không có quá nhiều trang bị song vẫn đủ dùng với đèn LED, màn hình giải trí trung tâm, điều hòa tự động… và đặc biệt không gian nội thất rộng rãi hơn.

Để cạnh tranh, Mitsubishi Destinator vẫn được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Với bản Premium, khách mua xe sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (78 triệu đồng) đưa giá xe thực tế xuống còn 702 triệu đồng. Bản Ultimate cao cấp nhất được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (43 triệu đồng) nhưng được tặng kèm phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng (có thể quy đổi), đưa giá thực tế xuống còn 787 triệu đồng.

Ford Territory giảm giá tiền mặt và hỗ trợ lệ phí trước bạ. (Ảnh minh họa).

Ford Territory được nhà sản xuất bổ sung ưu đãi cho phiên bản cao cấp nhất (Platinum) trong tháng 10, cụ thể giảm giá 58 triệu đồng xuống còn 859 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá khởi điểm thực tế của mẫu xe này vẫn ở mức 665 triệu đồng với bản Trend thấp nhất, tương tự tháng trước, sau khi áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Đáng chú ý, dòng xe Subaru Forester nhập khẩu Thái Lan tháng 10 đã không còn nhận được ưu đãi từ chính hãng. Tuy nhiên tại đại lý, dòng xe này vẫn có giá khởi điểm chỉ 839 triệu đồng (giảm 360 triệu đồng) nhưng khách hàng phải đánh đổi xe đời 2024 và số lượng màu hạn chế.