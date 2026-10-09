[GALLERY] BMW iX4 hoàn toàn mới lộ diện - DNA Neue Klasse, chạy 827 km/sạc

BMW vừa giới thiệu iX4 hoàn toàn mới, mẫu xe thuần điện mới nhất thuộc danh mục sản phẩm phát triển theo định hướng Neue Klasse. So với iX3, iX4 mang kiểu dáng thể thao hơn nhờ phần mui vuốt thấp theo phong cách coupe.

Tại thời điểm ra mắt, BMW cung cấp ba phiên bản gồm iX4 40 xDrive, iX4 50 xDrive và iX4 M60 xDrive. Trong đó, iX4 50 xDrive sử dụng pin dung lượng 108,7 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 827 km sau mỗi lần sạc.

Phiên bản BMW iX4 40 xDrive dùng pin 82,6 kWh, xe có khả năng di chuyển tối đa 637 km, trong khi iX4 M60 xDrive với pin 108,7 kWh đạt tối đa lên tới 777 km.

Một trong những điểm đáng chú ý của iX4 nằm ở công nghệ pin Neue Klasse. Các cell pin được gắn trực tiếp vào kết cấu thân xe thay vì sử dụng các module riêng biệt, qua đó giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng cho thân xe.

Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ thống điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh với công suất từ 300-400 kW. Xe được trang bị hai mô-tơ điện, đặt tại cầu trước và cầu sau. BMW cho biết thế hệ mô-tơ mới có hiệu suất cao hơn khoảng 30% so với thế hệ trước.

iX4 40 xDrive có công suất 369 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,6 giây. Con số tương ứng trên iX4 50 xDrive công suất 463 mã lực là 4,9 giây. Cao nhất là iX4 M60 xDrive với 604 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Hệ thống vận hành được điều khiển bởi kiến trúc “Heart of Joy”, quản lý các chức năng liên quan đến hệ thống lái, truyền động, phanh và tái tạo năng lượng. BMW cũng cho biết xe sở hữu trọng tâm thấp, phân bổ trọng lượng gần mức tối ưu và chiều dài cơ sở lớn nhằm cải thiện độ ổn định cũng như khả năng vận hành.

Khoang nội thất tiếp tục theo hướng tối giản của Neue Klasse, với màn hình trung tâm lớn, vô-lăng thiết kế mới và màn hình kéo dài theo chiều rộng kính chắn gió. Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống treo thích ứng được cung cấp, tiêu chuẩn trên bản M60.

Ngoại thất BMW iX4 hoàn toàn mưới mang nhiều đặc điểm của ngôn ngữ Neue Klasse. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn thanh mảnh, trong khi thân xe có dáng rộng và sử dụng mâm kích thước lớn.

Khác biệt chính so với iX3 nằm ở phần mui dốc theo phong cách coupe. Thiết kế này không chỉ tạo diện mạo thể thao mà còn được BMW cho biết góp phần cải thiện hiệu quả khí động học. Phía sau là phần đuôi gọn cùng cánh gió nhỏ trên cửa cốp.

Tại thị trường Anh quốc, BMW iX4 40 xDrive 2027 mới có giá từ 60.170 bảng Anh, còn iX4 50 xDrive có giá khởi điểm 66.075 bảng Anh. Giá của phiên bản iX4 M60 xDrive hiện chưa được công bố.

Video: Giới thiệu BMW iX4 40 xDrive 2027 mới.