Bảng giá Mazda tháng 10/2026: Khách mua xe được hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ

Đáng chú ý nhất là Mazda CX-5. Hãng xe Nhật Bản áp dụng chính sách giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ cho người tiêu dùng mua mẫu xe đắt khách nhất của thương hiệu trong tháng 10/2026.

Thaco Auto không nêu rõ mức giảm giá cụ thể đối với từng phiên bản. Tuy nhiên, dựa trên khoảng giá bán lẻ khuyến nghị từ 669 - 869 triệu đồng, mức giảm giá đến từ nhà sản xuất thể lên đến khoảng từ 67 - 104 triệu đồng.

Không chỉ hưởng ưu đãi từ Thaco Auto, người tiêu dùng mua mẫu xe CX-5 thời điểm này còn được các đại lý giảm giá thêm, qua đó kéo giá bán lẻ thực tế xuống từ dưới 650 triệu đồng, cá biệt tại một số đại lý chỉ còn từ 638 triệu đồng.

Mẫu xe CX-3 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe “đàn anh” CX-8 được giảm giá ít hơn khi chỉ tương đương với khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá ưu đãi đặc biệt từ 889 triệu đồng. Mazda CX-8 vẫn đang là mẫu xe được giảm giá thường xuyên nhất do doanh số khá thấp so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ D như Ford Everest và Toyota Fortuner.

Ở nhóm xe đô thị, biến thể Mazda2 sedan cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản và khu vực khác nhau. Sau ưu đãi, mẫu xe gầm thấp cỡ B có giá bán lẻ thực tế từ 394 triệu đồng.

Trong khi đó, Thaco Auto áp dụng mức giá ưu đãi từ 499 triệu đồng đối với mẫu xe CX-3 ở phân khúc gầm cao cỡ B và giá từ 559 triệu đồng đối với CX-30. Bên cạnh chính sách kích cầu từ nhà sản xuất, người tiêu dùng cũng có thể nhận khuyến mại thêm tại hệ thống đại lý Mazda chính hãng.