Doanh số Honda Việt Nam: Ô tô gặp khó, xe máy tiếp tục đắt hàng

Công ty Honda Việt Nam (HVN) cho biết đã bán ra thị trường 210.983 chiếc xe máy các loại trong tháng 9 vừa qua, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng trưởng rất đáng chú ý của liên doanh Nhật Bản ở mảng kinh doanh xe hai bánh trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đã đi vào ngưỡng bão hòa. Trong khi đó, xe máy xăng vẫn đang là nhóm sản phẩm chủ lực nhưng phải cạnh tranh mạnh mẽ với thương hiệu xe máy điện VinFast.

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Lũy kế năm tài chính 2026 - 2027 (tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 3/2027), tổng sản lượng bán hàng xe máy của Honda Việt Nam đạt 1.073.088 chiếc, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2025.

Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ ở thị trường trong nước, hoạt động xuất khẩu xe máy nguyên chiếc của liên doanh Nhật Bản cũng ghi nhận những kết quả rất tích cực. Cụ thể, Honda Việt Nam đã xuất khẩu được 14.548 xe máy nguyên chiếc sang các thị trường thế giới chỉ trong tháng 9/2026.

Trái ngược với gam màu tươi sáng ở mảng kinh doanh xe máy, doanh số bán hàng ô tô của Honda Việt Nam lại phải đối mặt với những khó khăn.

Cụ thể, liên doanh này chỉ bán được 1.502 ô tô trong tháng 9/2026, giảm 11,9% so với tháng 9/2025. Mặc dù vậy, nếu so với tháng liền trước, sản lượng bán hàng ô tô tháng 9 của Honda Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 50%. Tuy nhiên, tháng 8/2026 là giai đoạn cả thị trường ô tô Việt Nam đều rơi vào trạng thái lao dốc nặng nên đây có thể chỉ là đợt phục hồi cần thiết.

Lũy kế từ tháng 4 đến tháng 9/2026, doanh số ô tô Honda đạt 10.334 xe, giảm 12% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

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Diễn biến trên cho thấy, mảng xe máy tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Honda Việt Nam, với doanh số tháng 9 tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng ô tô đang chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn khi thị trường Việt Nam có sự tham gia ngày càng đông đảo các thương hiệu, số lượng mẫu xe mới ra mắt kỷ lục các loại hình xe cũng ngày càng đa dạng.