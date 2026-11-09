iPhone Duo có thực sự thất bại?

Bê bối Crackgate phủ bóng lên ngày đầu ra mắt iPhone Duo

Sự cố lớn nhất của iPhone Duo bắt đầu chỉ vài giờ sau khi những chiếc máy đầu tiên đến tay khách hàng. Reddit và Instagram nhanh chóng tràn ngập hình ảnh những thiết bị có màn hình bên trong bị nứt, xuất hiện điểm ảnh trắng bất thường hoặc hư hỏng nghiêm trọng tại khu vực nếp gấp chính giữa.

Một chiếc iPhone Duo bị lỗi màn hình người dùng phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: Reddit

Ban đầu, nhiều người cho rằng những hình ảnh này là giả mạo hoặc bị dàn dựng nhằm công kích sản phẩm mới của Apple. Tuy nhiên, số lượng báo cáo tăng lên quá nhanh khiến ngay cả những người hoài nghi cũng phải thừa nhận iPhone Duo đang đối mặt với một vấn đề thực sự.

Vụ việc nhanh chóng được cộng đồng công nghệ đặt tên là "Crackgate", ám chỉ tình trạng màn hình Duo nứt vỡ bất thường. Đây là một đòn giáng đáng kể vào uy tín của Apple, đặc biệt khi sản phẩm có giá khởi điểm lên tới 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Đáng chú ý, kết quả tháo rời thiết bị gần đây của iFixit đã đưa ra một số manh mối về nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này. Theo phân tích, cơ cấu hỗ trợ ở chính giữa màn hình có thể không hạ xuống đủ thấp khi người dùng gập máy. Trong khi đó, một thanh ray cong thuộc hệ thống bản lề dường như không thể thu lại đúng cách.

Nếu những nghi vấn này được xác nhận, vấn đề không đơn thuần nằm ở độ bền của tấm nền OLED mà có thể bắt nguồn từ chính thiết kế cơ khí của hệ thống bản lề. Đây là bộ phận đặc biệt quan trọng đối với smartphone màn hình gập, bởi nó phải chịu tác động liên tục trong suốt quá trình đóng mở thiết bị.

iPhone Duo vẫn cháy hàng, giới đầu cơ đẩy giá lên 5.000 USD

Trái ngược với những hình ảnh tiêu cực về độ bền, tình hình kinh doanh của iPhone Duo lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.

Toàn bộ lượng máy dành cho đợt đặt trước đầu tiên đã được bán hết. Điều này cho thấy sức hút đáng kể của chiếc iPhone gập đầu tiên, bất chấp mức giá gần 2.000 USD và những tranh cãi xoay quanh chất lượng sản phẩm.

Tình trạng khan hàng thậm chí tạo cơ hội cho giới đầu cơ kiếm lời. Ngay sau khi lượng máy đặt trước ban đầu được bán hết, nhiều chiếc iPhone Duo bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng mua bán trực tuyến với mức giá lên tới 5.000 USD, cao hơn gấp đôi giá bán niêm yết.

Vết lồi trên màn hình iPhone Duo. Ảnh: mashjtaylor/Reddit

Theo ước tính của Counterpoint Research, Apple có thể tiêu thụ tổng cộng khoảng 6 triệu chiếc iPhone Duo. Nếu đạt được con số này, sản phẩm sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu.

Cụ thể, tổng lượng smartphone gập xuất xưởng trên toàn thế giới trong năm nay được dự báo vào khoảng 20,2-26,8 triệu chiếc. Như vậy, riêng iPhone Duo có thể đóng góp khoảng 22-30% tổng thị trường.

Đây là một kết quả đáng chú ý đối với sản phẩm màn hình gập đầu tiên của Apple. Xét trên phương diện doanh số và sức hút thương hiệu, rất khó có thể gọi iPhone gập là một thất bại.

Tuy nhiên, doanh số bán ra không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề của sản phẩm đã được giải quyết. Và diễn biến tiếp theo liên quan đến dịch vụ hậu mãi của Apple đang khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn.

Apple bị nghi quá tải trước làn sóng yêu cầu sửa chữa iPhone Duo

Dù Apple khẳng định tình trạng màn hình hư hỏng chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị và bắt nguồn từ lỗi trong quá trình sản xuất ở giai đoạn đầu, những thông tin gần đây lại làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Một người dùng Reddit cho biết đã liên hệ Apple để yêu cầu đổi nhanh chiếc Duo bị lỗi. Tuy nhiên, đề nghị này ban đầu bị nhân viên hỗ trợ từ chối. Lý do được đưa ra là lượng yêu cầu sửa chữa và thay thế quá lớn khiến Apple không thể đáp ứng dịch vụ đổi máy nhanh như thông thường.

Sau nhiều lần trao đổi và nhờ đến sự can thiệp của một nhân viên Apple cấp cao hơn, người dùng này cuối cùng vẫn được chấp thuận đổi thiết bị.

Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ được chia sẻ trên mạng xã hội. Vì vậy, chưa thể khẳng định Apple thực sự đang quá tải trên toàn hệ thống hay số lượng iPhone Duo bị lỗi lớn đến mức nào.

Apple cũng chưa công bố số liệu cụ thể về những thiết bị gặp sự cố. Do đó, rất khó xác định liệu Crackgate chỉ là một vấn đề giới hạn trong lô hàng đầu tiên hay phản ánh nhược điểm sâu hơn trong thiết kế của sản phẩm.

Có nên chờ iPhone Duo 2?

Xét tổng thể, iPhone Duo chưa thể bị xem là một thất bại thương mại. Sản phẩm vẫn bán hết lượng hàng mở bán ban đầu, nhu cầu thị trường cao và doanh số dự kiến đủ để chiếm một tỷ trọng đáng kể trong phân khúc smartphone màn hình gập.

Những sự cố màn hình chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt với một thiết bị có giá gần 2.000 USD. Người dùng hoàn toàn có lý do để phản ứng mạnh khi chiếc điện thoại cao cấp vừa mở hộp đã xuất hiện lỗi phần cứng.

Tuy nhiên, cần đặt số lượng báo cáo trong tương quan với tổng số thiết bị bán ra. Chẳng hạn, nếu có 1.000 trường hợp iPhone Duo bị nứt màn hình trên tổng số 6 triệu máy tiêu thụ, tỷ lệ này chỉ vào khoảng 0,017%, tức chưa đến 0,02%.

Con số trên cho thấy những báo cáo trên mạng xã hội có thể tạo cảm giác vấn đề phổ biến hơn thực tế. Dẫu vậy, đây chỉ là phép tính giả định, không phải tỷ lệ lỗi được xác nhận, bởi Apple chưa công bố số lượng thiết bị gặp sự cố và cũng chưa có dữ liệu độc lập đầy đủ về tổng số máy đã đến tay người dùng.

Với những khách hàng đang cân nhắc mua iPhone Duo, lựa chọn thận trọng hơn có thể là chờ thế hệ tiếp theo. Các tin đồn hiện cho rằng iPhone Duo 2 sẽ được Apple bổ sung Face ID và hệ thống ba camera, trong đó có camera telephoto chuyên dụng.

Quan trọng hơn, những vấn đề liên quan đến cơ cấu bản lề và quy trình sản xuất trên thế hệ đầu tiên có thể được khắc phục trước khi phiên bản kế nhiệm xuất hiện.

(Theo PhoneArena, Macworld, Notebookcheck)