Đưa công nghệ từ phòng nghiên cứu ra công trường

Những dấu ấn thể hiện năng lực làm chủ công nghệ

Trong thi công hầm, giải pháp NATM “hệ Đèo Cả” được giới thiệu với cách phân chia tiết diện hầm hợp lý, tận dụng hầm ngang và phần hầm đã đào để mở thêm hướng tiếp cận.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ về giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong thi công các dự án hạ tầng.

Cách tổ chức này cho phép triển khai nhiều mũi thi công đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và nhân lực.

Cùng với giải pháp trên, doanh nghiệp trưng bày Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 5069, cấp tháng 7/2026, cho “Phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận”, cùng mô hình máy khoan hầm ba cần khoan.

Việc cải tiến phương pháp tổ chức thi công cho thấy hướng tiếp cận lấy yêu cầu thực tế tại công trường làm cơ sở để điều chỉnh kỹ thuật, thay vì chỉ phụ thuộc vào các quy trình sẵn có.

Ở khâu khảo sát và quản lý hiện trường, các thiết bị như máy bay không người lái X500, máy quét LiDAR 3D cầm tay RS7, RS10, thiết bị LiDAR AlphaAir 6 và camera năm ống kính C30 được sử dụng để thu thập dữ liệu.

Thông tin về địa hình, hiện trạng công trường giúp đơn vị thi công có thêm cơ sở đối chiếu với thiết kế, cập nhật những thay đổi và phục vụ công tác điều hành.

Công nghệ số cũng được đưa vào quản lý dự án. Nền tảng quản trị số đang ứng dụng tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận kết nối dữ liệu về tiến độ, chất lượng, khối lượng, nghiệm thu, thanh toán, nhân sự và thiết bị với mô hình thông tin công trình (BIM).

Theo nguyên tắc “Dữ liệu nhập một lần, sử dụng nhiều lần”, hệ thống hỗ trợ các bên tham gia dự án cập nhật thông tin, theo dõi tiến độ và nhận diện những khâu có nguy cơ phát sinh vướng mắc để điều phối nguồn lực.

Khách tham quan thiết bị khảo sát, thu thập dữ liệu số tiên tiến của Đèo Cả.

Mô hình máy khoan hầm hiện đại.

Bên cạnh công nghệ thi công và quản trị, Đèo Cả giới thiệu mô hình PPP++ trong huy động nguồn lực thực hiện các dự án đối tác công tư (PPP), cùng mô hình liên kết Ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực.

Chương trình “Học kỳ Đèo Cả” đưa sinh viên đến công trường, tạo điều kiện tiếp cận môi trường làm việc và thực hành chuyên môn. Đây cũng là một hướng bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật cho các dự án hạ tầng có yêu cầu ngày càng cao về công nghệ và năng lực tổ chức thi công.

Các giải pháp được giới thiệu tại triển lãm cũng là nội dung doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng, tập trung vào ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đường bộ, đổi mới tại doanh nghiệp xây dựng và sử dụng dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình.

Kiến nghị cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trình bày tham luận “Nghĩ khác biệt - Tạo cách biệt: Đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp giao thông trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới trước áp lực về vốn, chi phí và tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ thuật.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp chủ động đổi mới trước sức ép về vốn, chi phí và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật.

Theo ông Huy, hiệu quả đổi mới cần được đánh giá bằng năng suất, chi phí và giá trị mang lại cho xã hội, thay vì chỉ dừng ở việc đầu tư thiết bị hay triển khai các nền tảng công nghệ.

“Chuyển đổi số không phải để có những báo cáo đẹp, mà phải kiểm soát được chi phí thực, giảm lãng phí, giảm bộ máy trung gian và nâng cao hiệu quả điều hành”, ông Huy nhấn mạnh.

Từ thực tiễn triển khai các dự án, đại diện Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất, về công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần hoàn thiện cơ chế đánh giá, thí điểm và ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công mới.

Những sáng kiến đã được kiểm chứng qua thực tiễn cần có cơ chế khuyến khích áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng suất và giảm giá thành công trình.

Thứ hai, về lựa chọn nhà thầu, cần phát huy mô hình tổng thầu EC/EPC, chú trọng đánh giá năng lực triển khai thực chất thay vì chỉ tập trung vào giá thấp.

Đồng thời hạn chế tình trạng chia nhỏ gói thầu, cạnh tranh thiếu lành mạnh và phân tán trách nhiệm. Việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp dẫn dắt cần gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát bằng kết quả cụ thể.

Thứ ba, về nhân lực và chuyển đổi số, cần thúc đẩy liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các công trình hạ tầng hiện đại.

Các kiến nghị tập trung vào việc tháo gỡ rào cản để công nghệ, sáng kiến từ thực tiễn thi công có thể được đánh giá, áp dụng; đồng thời nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Đèo Cả được Bộ Xây dựng trao Bằng khen về những đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.