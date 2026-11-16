iPhone 14 Pro Max cũ còn khoảng 15 triệu đồng: màn hình 120Hz, camera 48MP và những điểm trừ

iPhone 14 Pro Max đã không còn hàng mới chính hãng sau hơn 4 năm ra mắt. Mẫu máy này hiện chủ yếu được bán trên thị trường máy đã qua sử dụng, với bản 128GB giao dịch quanh mức 14-15 triệu đồng, giảm mạnh so với mức giá xấp xỉ 38 triệu đồng lúc mới lên kệ.

Vì sao giá iPhone Pro Max rơi sâu khi sang tay thứ hai?

Các dòng iPhone Pro Max vốn thuộc nhóm smartphone cao cấp, có giá bán hàng chục triệu đồng và luôn được người dùng quan tâm. Tuy nhiên, theo quy luật chung, giá trị của những thiết bị này thường hạ nhiệt đáng kể sau vài năm khi chuyển sang thị trường máy cũ.

iPhone 14 Pro Max là minh chứng rõ nét. Từ mức xấp xỉ 38 triệu đồng khi mới ra mắt, bản 128GB đã qua sử dụng nay chỉ còn khoảng 15 triệu đồng.

Việc máy vắng bóng khỏi danh sách phân phối mới của Apple cũng là bước đi quen thuộc theo chu kỳ kinh doanh của hãng. Ngay sau khi bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max ra mắt vào tháng 9/2023, Apple đã rút dòng iPhone 14 Pro khỏi hệ thống bán hàng trực tuyến của mình.

Bảng giá tham khảo trong tháng 11/2026

Do máy không còn hàng mới, thị trường máy cũ hiện là kênh chủ yếu để người dùng tìm mua iPhone 14 Pro Max. Giá thực tế dao động tùy nguồn cung, hình thức máy và chế độ bảo hành riêng của từng cửa hàng.

Để so sánh, bản 128GB có giá xấp xỉ 38 triệu đồng ở thời điểm mới lên kệ.

Cấu hình hơn 4 năm tuổi vẫn còn đủ dùng?

Dù đã qua hơn 4 năm, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ được sức hút nhờ loạt trang bị phần cứng chất lượng. Máy có màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, đi kèm khu vực tương tác Dynamic Island và tính năng màn hình luôn bật Always-On Display.

Bên trong là vi xử lý A16 Bionic cùng RAM 6GB. Cấu hình này đủ vận hành trơn tru các tác vụ thường nhật như lướt web, xem video, chỉnh sửa hình ảnh hay chơi game.

Về nhiếp ảnh, máy có cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Thiết bị còn hỗ trợ chụp ảnh ProRAW và quay video 4K, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên sâu.

Ba điểm trừ cần cân nhắc trước khi xuống tiền

Bên cạnh các ưu điểm, người dùng cần lưu ý một vài hạn chế. Máy vẫn dùng chuẩn kết nối Lightning cũ và có trọng lượng khá đầm tay, khoảng 240g.

Đáng chú ý nhất, thiết bị không được hỗ trợ bộ tính năng Apple Intelligence.

Đặt cạnh iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cũ

Trong tầm giá 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max chiếm ưu thế rõ rệt về trải nghiệm cao cấp, màn hình lớn và hệ thống camera đa dụng. Nếu cần thêm lựa chọn, người dùng có thể cân nhắc hai hướng sau:

iPhone 15 Pro cũ: phù hợp nếu ưu tiên hiệu năng từ chip A17 Pro, cổng sạc USB-C và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence. Đổi lại, màn hình nhỏ hơn, chỉ 6,1 inch.

iPhone 15 Pro Max cũ: khoảng 18 triệu đồng, là phương án nâng cấp toàn diện với màn hình 6,7 inch và camera zoom quang học 5x.

Kiểm tra gì khi mua máy cũ?

Nhìn chung, ở ngưỡng 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max vẫn là món hời đáng lưu tâm đối với người dùng yêu thích dòng Pro Max. Tuy nhiên, đây là thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng nên người mua cần kiểm tra kỹ các hạng mục sau:

Tình trạng pin

Chất lượng hiển thị của màn hình

Cảm biến Face ID

Lịch sử sửa chữa, thay thế linh kiện