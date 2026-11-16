Đèo Cả giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới tại triển lãm ngành Xây dựng

Đèo Cả khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 16/11, tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Đèo Cả tham gia chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng với các hoạt động trưng bày thành tựu công nghệ, giải pháp và đóng góp tham luận chuyên môn.

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cùng các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ.

Mở đầu chuỗi sự kiện, ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cùng các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Triển lãm quy tụ 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng. Các sản phẩm tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), công nghệ thi công hầm NATM và TBM, đô thị thông minh, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Đèo Cả, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển hạ tầng giao thông. Các giải pháp được giới thiệu từ giải pháp thi công hầm NATM “hệ Đèo Cả”, nền tảng quản trị số đến mô hình PPP++, mô hình liên kết ba nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, thể hiện cách doanh nghiệp đưa kinh nghiệm công trường vào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện dự án.

Tại triển lãm, Tập đoàn Đèo Cả giới thiệu nền tảng quản trị số đang ứng dụng tại dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận. Với nguyên tắc “Dữ liệu nhập một lần, sử dụng nhiều lần”, nền tảng kết nối các bên tham gia dự án, liên kết mô hình thông tin công trình (BIM) với dữ liệu về tiến độ, chất lượng, khối lượng, nghiệm thu, thanh toán, nhân sự và thiết bị. Qua đó, đơn vị quản lý có thể theo dõi tình hình thực hiện, nhận diện điểm nghẽn và kịp thời điều phối nguồn lực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nghe lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả giới thiệu về giải pháp thi công hầm NATM hệ Đèo Cả.

Bên cạnh nền tảng quản trị số, Tập đoàn Đèo Cả còn giới thiệu phương thức huy động nguồn lực thông qua việc áp dụng sáng tạo mô hình PPP++ tại các dự án PPP, dựa trên nguyên tắc “Cộng nguồn lực – Chia trách nhiệm – Nhân giá trị – Trừ lãng phí”. Chương trình “Học kỳ Đèo Cả” là hoạt động cụ thể hóa mối liên kết này, đưa sinh viên đến công trường để học tập, rèn luyện và giải quyết công việc thực tế.

Bên cạnh hoạt động đào tạo và chia sẻ tri thức, Tập đoàn Đèo Cả còn phát triển Thư viện Đèo Cả số, góp phần hệ thống hóa kinh nghiệm thực tiễn thành nguồn học liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Đề xuất ba nhóm giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Từ những giải pháp được giới thiệu tại triển lãm, Đèo Cả tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất cơ chế thúc đẩy ứng dụng tại Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường bộ; đổi mới tại doanh nghiệp xây dựng; ứng dụng dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế và quản lý công trình, hướng đến nâng cao hiệu quả đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trình bày tham luận “Nghĩ khác biệt – Tạo cách biệt: Đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp giao thông trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp chủ động đổi mới trước sức ép về vốn, chi phí và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đại biểu Bộ Xây dựng trải nghiệm nền tảng quản lý số được Tập đoàn Đèo Cả áp dụng tại dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo ông Huy, sự khác biệt phải được thể hiện bằng năng suất cao hơn, chi phí hợp lý và hiệu quả xã hội. Đèo Cả cụ thể hóa quan điểm này qua bốn hướng: đổi mới quản trị, công nghệ thi công, đào tạo nhân lực và tư duy hợp tác.

“Chuyển đổi số không phải để có những báo cáo đẹp, mà phải kiểm soát được chi phí thực, giảm lãng phí, giảm bộ máy trung gian và nâng cao hiệu quả điều hành”, ông Huy nhấn mạnh. Cùng với cải tiến công nghệ, doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo tại công trường, chuyển giao kỹ thuật cho đối tác và liên kết nguồn lực để nâng cao năng lực thực hiện dự án.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Quang Huy kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm ba nhóm giải pháp có mối liên hệ trực tiếp giữa ứng dụng công nghệ, tổ chức thực hiện và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ nhất, về công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần hoàn thiện cơ chế đánh giá, thí điểm và ứng dụng công nghệ, biện pháp thi công mới. Những sáng kiến đã được kiểm chứng từ thực tiễn cần được tạo điều kiện áp dụng rộng rãi, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành.

Tập đoàn Đèo Cả là một trong số các đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Xây dựng trong khuôn khổ sự kiện

Thứ hai, về lựa chọn nhà thầu, cần phát huy mô hình tổng thầu EC/EPC, đánh giá năng lực triển khai thực chất thay vì chú trọng giá thấp; hạn chế chia nhỏ gói thầu, cạnh tranh thiếu lành mạnh và phân tán trách nhiệm. Việc trao quyền chủ động cho doanh nghiệp dẫn dắt phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát bằng kết quả cụ thể.

Thứ ba, về nhân lực và chuyển đổi số, cần thúc đẩy liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các công trình hạ tầng hiện đại.

Gian trưng bày của Tập đoàn Đèo Cả.

Những kiến nghị này hướng đến việc tạo điều kiện để các sáng kiến từ công trường được ứng dụng rộng rãi, lựa chọn đơn vị có năng lực triển khai dự án và phát triển đội ngũ nhân lực đủ khả năng làm chủ công nghệ. Đây cũng là những vấn đề Đèo Cả đặt ra từ quá trình triển khai dự án, đồng thời cụ thể hóa qua các giải pháp được giới thiệu tại gian trưng bày.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Đèo Cả cũng được Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.