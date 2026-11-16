[Video] Đưa khoa học công nghệ thành động lực phát triển ngành Xây dựng

Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển ngành Xây dựng. Bộ cần tập trung hoàn thiện thể chế, làm chủ công nghệ phục vụ các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển dữ liệu dùng chung và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp từ 53 cơ quan, đơn vị, lựa chọn 138 sản phẩm tiêu biểu để công bố. Bộ cũng đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị lấy hiệu quả ứng dụng và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu và thúc đẩy chuyển giao, nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.