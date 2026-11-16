Ngành Xây dựng giới thiệu loạt công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số

Đại học Kiến trúc Hà Nội nghiên cứu công nghệ xanh, giảm chi phí xây dựng nhà ở

Ghi nhận tại gian trưng bày của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học do đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của trường phát triển đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn tham quan gian trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại chuỗi sự kiện.

Trao đổi với Báo Xây dựng, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, một trong những sản phẩm nổi bật được giới thiệu là mô hình nhà ở chung cư phát thải thấp, hướng tới tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí xây dựng và tăng tính linh hoạt trong sử dụng không gian.

Điểm khác biệt của mô hình là hạn chế tối đa các bức tường ngăn chia cố định bên trong căn hộ. Thay vào đó, không gian được tổ chức thông qua hệ thống nội thất, tủ và vách ngăn đa chức năng, có thể sản xuất sẵn tại nhà máy rồi vận chuyển đến công trình để lắp đặt.

Theo đại diện nhà trường, qua khảo sát thực tế, khoảng 70% chủ sở hữu căn hộ chung cư sau khi nhận bàn giao đều tiến hành cải tạo, sửa chữa hoặc thay đổi cách bố trí không gian để phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích và phong thủy.

Việc xây dựng sẵn các bức tường ngăn chia khiến nhiều gia đình phải đập phá, cải tạo, gây lãng phí vật liệu, tăng chi phí và phát sinh chất thải xây dựng.

"Thay vì sử dụng các bức tường ngăn cố định, chúng tôi nghiên cứu giải pháp tổ chức không gian bằng hệ thống nội thất đa chức năng. Người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi cách bố trí căn hộ theo nhu cầu mà không phải đập phá, cải tạo. Giải pháp này giúp tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí hoàn thiện và hạn chế phát thải trong quá trình xây dựng", PGS.TS Vũ Ngọc Anh chia sẻ.

Đáng chú ý, mô hình có thể áp dụng cho nhiều loại căn hộ, từ một phòng ngủ, hai phòng ngủ đến những căn hộ có không gian bếp riêng. Nhà trường đang hướng tới hoàn thiện và chuyển giao công nghệ cho các chủ đầu tư, trong đó có các dự án nhà ở xã hội nhằm giảm giá thành xây dựng.

Bên cạnh mô hình nhà ở phát thải thấp, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội còn giới thiệu công nghệ xử lý nước do đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu và phát triển.

Công nghệ đã được ứng dụng trong thực tế, cung cấp nước sạch cho một số khu công nghiệp và khu dân cư. Giá trị chuyển giao công nghệ đến nay ước đạt khoảng 31 tỷ đồng.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ những kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và định hướng chuyển giao công nghệ vào thực tiễn. Ảnh: Đặng Ngân.

Trong lĩnh vực đào tạo, nhà trường giới thiệu các mô hình ứng dụng thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng công trình và những tình huống sự cố, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Thông qua kính thực tế ảo 3D và hệ thống màn hình tương tác, sinh viên có thể trải nghiệm các tình huống trong môi trường mô phỏng mà không cần trực tiếp đến công trình, qua đó nâng cao hiệu quả học tập và khả năng xử lý tình huống.

Ngoài ra, nhà trường còn giới thiệu các nghiên cứu về thiết kế kết cấu cầu, bê tông nhẹ, bê tông cách âm, cách nhiệt và bê tông sử dụng phụ phẩm từ vỏ trấu, hướng tới tiết kiệm tài nguyên và phát triển vật liệu thân thiện với môi trường.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh, thông qua sự kiện, nhà trường mong muốn mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chủ đầu tư, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học công nghệ vào ứng dụng thực tiễn.

IBST đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ xanh, bảo đảm an toàn công trình

Cùng với các cơ sở đào tạo, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) giới thiệu nhiều thành tựu nghiên cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nâng cao chất lượng công trình.

Ông Đinh Quốc Dân, Phó viện trưởng IBST cho biết, thế mạnh của Viện là nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục vụ hoạt động xây dựng, đặc biệt là những nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển ngành.

Tại sự kiện, Viện giới thiệu các mô hình thí nghiệm khí động học phục vụ nghiên cứu, đánh giá tác động của gió đối với công trình. Đây là cơ sở để kiểm tra khả năng chịu tác động của gió, hỗ trợ thiết kế và bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng.

Ông Đinh Quốc Dân, Phó viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (áo vest ghi) chia sẻ các giải pháp kỹ thuật phục vụ hoạt động xây dựng.

Một lĩnh vực được Viện đặc biệt quan tâm là nghiên cứu an toàn cháy cho nhà và công trình, trong đó có việc nghiên cứu, đánh giá và tham gia biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06.

Theo ông Dân, an toàn cháy là yêu cầu xuyên suốt vòng đời công trình, từ thiết kế, thi công đến quá trình khai thác, sử dụng.

Trong bối cảnh các loại hình công trình ngày càng đa dạng, đặc biệt là chung cư cao tầng và công trình thương mại, việc nghiên cứu, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật cần được thực hiện thường xuyên để phù hợp với sự phát triển của công nghệ, vật liệu và giải pháp xây dựng mới.

"An toàn cháy phải được xem xét trong toàn bộ quá trình hình thành và sử dụng công trình. Việc nghiên cứu, cập nhật quy chuẩn không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn phải theo kịp sự phát triển của công nghệ, vật liệu và các loại hình công trình mới. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho con người, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố", ông Dân cho biết.

Bên cạnh nghiên cứu an toàn cháy, Viện tiếp tục phát huy năng lực của các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, kết cấu công trình, nền móng, quan trắc và kiểm định chất lượng công trình.

Thông qua các hoạt động thí nghiệm, tư vấn và kiểm định, vật tư, vật liệu được kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào công trình cũng như trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, IBST đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp công nghệ xây dựng xanh, hướng tới giảm phát thải, tái sử dụng vật tư, vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Viện cũng giới thiệu một số sản phẩm hóa phẩm xây dựng do đơn vị nghiên cứu, sản xuất và cung ứng ra thị trường, thể hiện khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Theo đại diện IBST, việc tham gia sự kiện là cơ hội để Viện giới thiệu những thành tựu nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ.

Qua hoạt động trao đổi, hợp tác, Viện có thêm điều kiện tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, xác định hướng nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn và thúc đẩy ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ trong ngành Xây dựng.

Phan Vũ giới thiệu công nghệ mới trong sản xuất cọc bê tông và thi công nền móng

Tham gia Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng, Tập đoàn Phan Vũ giới thiệu các công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực nền móng, bê tông lắp ghép, cùng ứng dụng số vào sản xuất và điều hành.

Các nội dung trưng bày tập trung vào những bài toán thực tế: nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả vật liệu, cải thiện năng suất và hướng tới sản xuất - thi công nền móng và precast bền vững.

Trong sản xuất cọc bê tông, Phan Vũ giới thiệu công nghệ quay ly tâm không chứa vữa thừa. Cải tiến này hướng đến kiểm soát quá trình tạo hình, hạn chế vữa thừa trong lòng cọc và nâng hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Các mẫu cọc trưng bày giúp khách tham quan trực tiếp quan sát, so sánh đặc điểm sản phẩm.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà tham quan gian hàng của Tập đoàn Phan Vũ.

Cùng với đó, bê tông ly tâm cường độ cao có cường độ chịu nén vượt 105 MPa được giới thiệu thông qua mẫu thử thực tế. Đây là một trong những hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng vật liệu phục vụ sản xuất cọc bê tông nền móng.

Ở nhóm giải pháp bê tông lắp ghép (Precast), Phan Vũ giới thiệu định hướng phát triển cấu kiện thế hệ mới, chú trọng tối ưu tiết diện và công nghệ chế tạo.

Mục tiêu là tạo ra cấu kiện nhẹ hơn, có khả năng chịu lực cao hơn, tối ưu nhân lực và chi phí lắp dựng. Việc sản xuất tại nhà máy còn giúp kiểm soát chất lượng, giảm hao hụt vật liệu và hạn chế phế thải tại công trường.

Đối với thi công nền móng, doanh nghiệp giới thiệu công nghệ khoan hạ tiên tiến, bổ sung lựa chọn giải pháp theo điều kiện địa chất và yêu cầu thiết kế. Công nghệ hướng đến đáp ứng sức chịu tải, đồng thời kiểm soát tác động đến công trình lân cận trong quá trình thi công.

Phan Vũ cũng giới thiệu ứng dụng số vào sản xuất và điều hành, hướng đến kết nối dữ liệu, hỗ trợ theo dõi hoạt động và nâng hiệu quả quản lý. Các nội dung này thể hiện quá trình đổi mới từ công nghệ vật liệu đến tổ chức sản xuất, thi công và quản trị doanh nghiệp.

Portcoast ứng dụng AI, BIM và GIS để tối ưu thiết kế công trình

Tại sự kiện, Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số trong khảo sát, thiết kế và quản lý công trình, nổi bật là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với mô hình thông tin công trình (BIM) và hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó tổng giám đốc Portcoast cho biết, doanh nghiệp đang nghiên cứu ứng dụng AI để xây dựng thư viện cấu kiện đường sắt, cảng biển, hỗ trợ tối ưu hóa thiết kế và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

"Khi có đầy đủ dữ liệu, AI cho phép thực hiện thiết kế tạo sinh, xây dựng nhiều phương án thiết kế cùng lúc, qua đó tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật và nâng cao hiệu quả triển khai các dự án xây dựng", ông Khôi chia sẻ.

Tại chuỗi sự kiện, Portcoast mang đến những giải pháp ứng dụng AI, BIM và GIS trong khảo sát, thiết kế và quản lý công trình.

Tại gian trưng bày, Portcoast giới thiệu các bản sao số của dự án cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM và Hà Nội thông qua màn hình cảm ứng tương tác. Doanh nghiệp cũng trình diễn các thiết bị khảo sát hiện đại như hệ thống quét LiDAR gắn trên ô tô, thiết bị bay không người lái (UAV) và máy quét laser mặt đất.

Đánh giá về ứng dụng BIM tại Việt Nam, ông Khôi cho rằng công nghệ này đã trở thành công cụ thường xuyên của nhiều đơn vị tư vấn xây dựng có kinh nghiệm.

"Với Portcoast, ứng dụng BIM đã trở thành công việc hằng ngày. Chúng tôi đang hướng tới bước phát triển chuyên sâu hơn, tích hợp BIM với GIS và AI để khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao năng lực thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình", ông Khôi cho biết.

Thông qua sự kiện, Portcoast mong muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, đồng thời kiến nghị các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy ứng dụng BIM, GIS và AI trong ngành Xây dựng.

Kim Thoa