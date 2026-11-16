Khoa học, công nghệ sẽ đi trước mở đường, tạo động lực tăng trưởng

Chiều 16/11, tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi sự kiện về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, đáng chú ý là lễ khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng; hội nghị phát triển khoa học, công nghệ gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành và lễ tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này.

Dự sự kiện có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian trưng bày triển lãm tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành. Các giải pháp như mô hình thông tin công trình (BIM), vật liệu mới và công nghệ kỹ thuật hiện đại từng bước được áp dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đang chủ động triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Bộ đã tiếp nhận 761 sản phẩm từ 53 đơn vị, lựa chọn 138 sản phẩm tiêu biểu để giới thiệu trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được khai trương.

Công tác chuyển đổi số cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Bộ Xây dựng đã hoàn thành 10/10 cơ sở dữ liệu ngành, đồng bộ hơn 1 triệu bản ghi với Trung tâm dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu khai mạc sự kiện.

“Để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong ngành đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Cùng với đó, chuyển đổi số cần được triển khai theo chiều sâu, chuyển từ số hóa, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong chuyển giao, nhân rộng các giải pháp công nghệ, đồng thời kết nối dữ liệu của địa phương với hệ thống dữ liệu chung toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển ngành Xây dựng. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi sự kiện có chiều sâu, trong đó có việc đưa vào hoạt động Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thêm không gian kết nối giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhiều kết quả nghiên cứu của ngành đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, như bê tông siêu tính năng phục vụ sửa chữa mặt cầu Thăng Long, chế tạo dầm cầu dân sinh và cấu kiện lắp ghép tại khu vực nông thôn. Đội ngũ kỹ sư, doanh nghiệp trong nước cũng từng bước làm chủ những công nghệ phức tạp trong thiết kế, thi công cầu dây văng, cầu đúc hẫng, hầm đường bộ xuyên núi và nhà cao tầng. Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời ghi nhận quyết tâm của Bộ Xây dựng trong việc nâng cấp Trung tâm Thông tin thành Cục Công nghệ và Chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Tuy nhiên, ngành Xây dựng đang đứng trước khối lượng công việc lớn, từ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển đến giải quyết những vấn đề cấp thiết tại các đô thị như ngập úng, ùn tắc giao thông, biến đổi khí hậu và phát triển nhà ở xã hội.

Trước yêu cầu đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; nghiên cứu, làm chủ công nghệ phục vụ các công trình hạ tầng chiến lược; phát triển dữ liệu dùng chung và hạ tầng thông minh, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

“Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để giải quyết các vấn đề về ngập úng, ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lắp ghép hiện đại nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đưa các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn cũng là những nhiệm vụ cần được ưu tiên, người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao nhiệm vụ.