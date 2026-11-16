Công nghệ đột phá và những bài toán tương lai tại VinFuture 2026

Tám hoạt động chính của Tuần lễ bao gồm: Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới sáng tạo mở; Lễ trao giải VinFuture; Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026; Diễn thuyết truyền cảm hứng; Tọa đàm Khoa học vì cuộc sống; Chuỗi Đối thoại khám phá tương lai VinFuture; Triển lãm nghệ thuật VinFuture và Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026.

Các hoạt động tập trung vào những chủ đề từ trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe đến công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Các nhà khoa học thảo luận về những tiến bộ trong phát hiện, phân tích và chữa trị bệnh tại VinFuture 2025.

Trong đó, Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ diễn ra vào tối 4/12/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) để tôn vinh các công trình khoa học và công nghệ xuất sắc vì cuộc sống của hàng triệu người trên toàn cầu.

Ngay sau đêm trao giải, sự kiện “Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026” vào ngày 5/12 sẽ mở ra không gian gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà khoa học vừa được vinh danh và cộng đồng khoa học và tài năng trẻ Việt Nam.

Phiên sáng tại Trường Đại học VinUni mang chủ đề “Hành trình khoa học”, nơi các diễn giả chia sẻ câu chuyện về đam mê, quá trình theo đuổi các nghiên cứu đột phá và khát vọng tạo ra những thay đổi có ý nghĩa cho xã hội. Phiên chiều tại Trung tâm Hội nghị Almaz có chủ đề “Thành tựu đột phá” sẽ đi sâu vào nền tảng khoa học, giá trị ứng dụng của các công trình, đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Cùng ngày, tại Trường Đại học VinUni, Diễn đàn Lãnh đạo về đổi mới giáo dục đại học 2026 mang chủ đề “Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học” sẽ kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Diễn đàn là nơi trao đổi về các mô hình, sáng kiến và thực hành đổi mới nhằm tái định hình mô hình giáo dục trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Song hành xuyên suốt Tuần lễ là chuỗi “Đối thoại khám phá tương lai VinFuture” diễn ra tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước. Hoạt động này kết nối trực tiếp các nhà khoa học hàng đầu thế giới với giới nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Việt Nam để trao đổi về những xu hướng nghiên cứu tiên phong, qua đó mở rộng mạng lưới học thuật và thúc đẩy hợp tác lâu dài.

Mở đầu chuỗi sự kiện học thuật là Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới sáng tạo mở với chủ đề “Định hình lại nền kinh tế kỷ nguyên AI”, tổ chức từ ngày 2 – 3/12/2026 tại Trường Đại học VinUni. Hội thảo tập trung phân tích tác động của AI đối với nghiên cứu, sản xuất và quản trị, cũng như các mô hình đổi mới sáng tạo giúp quốc gia và tổ chức thích ứng trước làn sóng công nghệ mới.

Tiếp đó, ngày 7/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” sẽ giới thiệu các công nghệ đột phá và hành trình đưa thành tựu khoa học vào ứng dụng thực tiễn. Sự kiện gồm hai phiên sáng với chủ đề “Khoa học tiên phong phụng sự nhân loại” và phiên chiều với chủ đề “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ”, góp phần kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp.

Khép lại Tuần lễ vào ngày 8/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Almaz là chuỗi tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống”, xoay quanh hai chủ đề cấp thiết. Tại phiên sáng với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe”, các chuyên gia quốc tế sẽ trao đổi về ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ sáu của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture và Giải thưởng VinFuture được tổ chức.

Trong phiên chiều với chủ đề “Đại dương bền vững và tương lai hàng hải thông minh”, các chuyên gia tập trung thảo luận các giải pháp công nghệ trong quản lý tài nguyên biển, bảo vệ hệ sinh thái đại dương và phát triển hàng hải thông minh.

Bên cạnh các hoạt động hàn lâm, công chúng còn có dịp tham quan Triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực”, khai mạc ngày 2/12/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam, lấy cảm hứng từ hành trình đưa một ý tưởng khoa học từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn, gợi mở góc nhìn về sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ sáu của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture và Giải thưởng VinFuture, với tổng cộng 7.951 đề cử từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 5 mùa giải trước đó, 48 nhà khoa học đã được vinh danh với 20 công trình khoa học có tác động sâu rộng đối với nhân loại. Tính riêng mùa giải 2026, VinFuture đã tiếp nhận 1.819 đề cử đến từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu có ‎ý nghĩa thiết thực đối với nhân loại.

Thông qua việc duy trì giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới cùng các hoạt động đối thoại học thuật quốc tế và trải nghiệm khoa học cho cộng đồng, VinFuture đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ của trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa các thành tựu khoa học đi vào cuộc sống.